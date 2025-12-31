Este miércoles 31 de diciembre, el último día del año 2025, se confirmó el fichaje definitivo de un futbolista chileno en el Sao Paulo de Brasil, uno de los equipos más grandes del continente.

Se trata del delantero Gonzalo Tapia, quien estaba a préstamo en el Tricolor, desde River Plate, pero ahora se quedará en el Morumbí.

Así lo confirmó esta jornada el club paulista a través de un comunicado, dando a conocer que hicieron uso de la opción de compra del formado en Universidad Católica.

En total, adquirieron el 60% de su pase y le hicieron un contrato por las próximas cuatro temporadas, hasta 2029.

“El São Paulo ejerció, de forma anticipada e irrevocable, la obligación de compra estipulada en el contrato de préstamo, vigente hasta el 30 de junio de 2026, asegurando la adquisición definitiva del 60% de los derechos económicos del jugador, quien se incorporará definitivamente a la plantilla del São Paulo”, comunicaron desde el club brasileño.

“Con la materialización del traspaso definitivo, el Tricolor ya acordó un contrato con el jugador con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2029”, agregaron sobre el nuevo vínculo.

Además, Sao Paulo tiene la posibilidad de hacer uso de la compra de otro 20% de los derechos económicos de Tapia antes del 30 de junio del 2027.

El traspaso definitivo del atacante de 23 años se da en medio de un intercambio que hizo el Tricolor con River Plate, que incluye la partida definitiva del volante trasandino Giuliano Galoppo al Millonario.

Al seleccionado nacional le bastó un semestre en Sao Paulo para ganarse la confianza del club y el entrenador argentino Hernán Crespo, habiendo disputado 21 partidos y aportando con cinco goles.

Sao Paulo oficializó la compra de Gonzalo Tapia.

En síntesis