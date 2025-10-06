Colo Colo y Sao Paulo Femenino se enfrentaron en el Estadio Nuevo Francisco Urbano por la segunda fecha de la Copa Libertadores 2025. La heroína de la jornada para el popular volvió a ser la goleadora de la primera fecha: Mary Valencia.

Las albas estuvieron cerca de romper el cero en la primera parte del compromiso. Fue Mary Valencia quien, tras eludir de gran manera a su oponente, remató con fuerza de zurda a la golera del Sao Paulo errando por poco el tiro.

En la segunda parte, el palo evitó que otra vez Valencia embocara el balón en la red. Sin embargo, su suerte cambió en el minuto 58′, poniendo así definitivamente en ventaja al equipo de Tatiele Silveira.

En los últimos minutos, Ryan Torrero sacó chapa de figura tras salvar los tiros del conjunto brasileño, quienes buscaron el empate hasta últimas instancias para así no comprometer su clasificación en la última jornada.

Con un pie en cuartos: así queda Colo Colo en la tabla del Grupo C de la Copa Libertadores femenina

Con este triunfo, Colo Colo femenino queda a un paso de lograr la clasificación a cuartos. Eso sí, corre con bastante ventaja sobre sus rivales Sao Paulo y San Lorenzo. Olimpia está fuera de carrera.

Grupo C Rank Club PJ G E P GF GC DG Pts Últimos 5 1 Colo-Colo 2 2 0 0 3 0 +3 6 🟢🟢⚪⚪⚪ 2 São Paulo Futebol Clube 2 1 0 1 2 1 +1 3 🟢🔴⚪⚪⚪ 3 San Lorenzo 2 1 0 1 1 2 -1 3 🔴🟢⚪⚪⚪ 4 Olimpia 2 0 0 2 0 3 -3 0 🔴🔴⚪⚪⚪

¿Cuándo vuelve a jugar Colo Colo femenino por la Copa Libertadores?

El siguiente partido de Colo Colo femenino por la Copa Libertadores será el día jueves 9 de octubre también en el Nuevo Francisco Urbano. Dicho compromiso se jugará desde las 20:00 horas.