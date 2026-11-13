Serbia vs. Alemania en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la fecha 5 de la Liga de Naciones

Serbia y Alemania se enfrentan este viernes 13 de noviembre, por la fecha 5 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Serbia recibe a Alemania este viernes 13 de noviembre desde las 16:45 hora de Chile. El encuentro corresponde a la fecha 5 de la Liga de Naciones. Serbia llega sin puntos en el grupo y con la obligación de reaccionar ante un rival que ya la venció hace poco más de un mes. Alemania, en cambio, tiene margen para seguir probando variantes sin perder de vista la clasificación.

No hay mucho margen de suspenso en cuanto a jerarquía, pero sí en la necesidad: Serbia no puede permitirse otro traspié si quiere mantener alguna chance en la Liga de Naciones.

La actualidad de ambos equipos

Serbia atraviesa un presente complicado. Perdió los tres partidos que lleva disputados en esta fecha FIFA, el último de ellos ante Países Bajos por 2-1 jugando de visitante, y todavía no sumó un solo punto en cuatro fechas. La caída 0-2 ante este mismo rival, apenas unas semanas atrás, confirma que el equipo necesita un cambio de imagen urgente si no quiere quedar completamente relegado en la tabla.

Alemania, por su parte, llega con un andar irregular pero con puntos en el bolsillo. Viene de empatar 0-0 como visitante frente a Grecia, resultado que corta una racha mixta: antes había ganado justamente ante Serbia y había caído con el mismo rival griego en la fecha anterior. No es la Alemania arrolladora de otras épocas, pero su ubicación en la tabla, 27°, le permite jugar este partido con más tranquilidad que su rival.

El historial entre Serbia y Alemania

El historial reciente entre ambos es claramente favorable a Alemania, que ganó tres de los cinco enfrentamientos, con un empate y apenas una victoria para Serbia. En las últimas citas la diferencia se nota también en los goles: 6 a favor de los alemanes contra 3 de los serbios. El antecedente más fresco es justamente el 2-0 que Alemania le propinó a Serbia hace poco más de un mes, de local, un resultado que todavía pesa en el ánimo del equipo balcánico.

Últimos 5 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 01/10/2026 Alemania vs. Serbia 2-0 UEFA Nations League 20/03/2019 Alemania vs. Serbia 1-1 Friendlies 18/06/2010 Alemania vs. Serbia 0-1 FIFA World Cup 31/05/2008 Alemania vs. Serbia 2-1 Friendlies 29/04/2003 Alemania vs. Serbia 1-0 Friendlies

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Horario del partido

Chile: 16:45 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la fecha

Moldavia vs. Kazajistán — viernes 13 de noviembre, 14:00 hs

Luxemburgo vs. Estonia — viernes 13 de noviembre, 16:45 hs

Bulgaria vs. Islandia — viernes 13 de noviembre, 16:45 hs

Eslovaquia vs. Islas Feroe — viernes 13 de noviembre, 16:45 hs

Eslovenia vs. Suiza — viernes 13 de noviembre, 16:45 hs

Escocia vs. Macedonia del Norte — viernes 13 de noviembre, 16:45 hs

Países Bajos vs. Grecia — viernes 13 de noviembre, 16:45 hs

Kosovo vs. Israel — sábado 14 de noviembre, 11:00 hs

Georgia vs. Hungría — sábado 14 de noviembre, 14:00 hs

Noruega vs. Gales — sábado 14 de noviembre, 14:00 hs

Suecia vs. Bosnia y Herzegovina — sábado 14 de noviembre, 16:45 hs

Rumania vs. Polonia — sábado 14 de noviembre, 16:45 hs

Austria vs. Irlanda — sábado 14 de noviembre, 16:45 hs

Irlanda del Norte vs. Ucrania — sábado 14 de noviembre, 16:45 hs

Portugal vs. Dinamarca — sábado 14 de noviembre, 16:45 hs

En síntesis