Sevilla vs. Osasuna en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 10 de la LaLiga

Sevilla y Osasuna se enfrentan este lunes 26 de octubre, en el Estadio Ramón Sanchez Pizjuan, por la jornada 10 de la LaLiga. Los detalles de la televisación.

Sevilla recibe a Osasuna este lunes 26 de octubre desde las 17:00 hora de Chile. El encuentro, correspondiente a la jornada 10 de la LaLiga, se disputará en el Estadio Ramón Sanchez Pizjuan. El Sevilla llega golpeado por una goleada en contra y necesita cortar la racha de resultados flojos antes de que la tabla se le complique más. Osasuna, en cambio, se mete en Nervión con el envión de un triunfo que le devolvió algo de calma.

Ninguno de los dos pelea por puestos de privilegio, pero un traspié más puede alejar al Sevilla de la pelea por Europa y complicarle el margen a Osasuna en la mitad de tabla.

La actualidad de ambos equipos

El local no encuentra regularidad: viene de perder 1-4 como visitante ante Real Madrid, después de un empate 3-3 también afuera frente a Levante. Antes de eso había caído en casa ante Barcelona, así que llega con la necesidad urgente de sumar de local y frenar la sangría de puntos que lo tiene sexto con 14 unidades en nueve fechas.

Osasuna, en tanto, llega con otro ánimo tras ganarle 2-0 a Racing de Santander como local. Antes había sufrido una goleada en contra por 5-2 frente a Betis, pero el triunfo reciente le permite llegar a Sevilla con algo de confianza pese a estar doce con 11 puntos.

El historial entre Sevilla y Osasuna

El historial entre ambos es extenso, con 53 partidos jugados, y el Sevilla lleva la ventaja con 22 victorias contra 17 de Osasuna, además de 14 empates. En goles también manda el Sevilla, con 65 anotados contra 50 del rival. El cruce más reciente lo ganó Osasuna 2-1 de local, luego de un 1-0 a favor del Sevilla en el partido anterior, lo que muestra que en los últimos años la serie viene bastante pareja.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 26/04/2026 Osasuna vs. Sevilla 2-1 Primera División 08/11/2025 Sevilla vs. Osasuna 1-0 Primera División 24/04/2025 Osasuna vs. Sevilla 1-0 Primera División 02/12/2024 Sevilla vs. Osasuna 1-1 Primera División 28/01/2024 Sevilla vs. Osasuna 1-1 Primera División 23/09/2023 Osasuna vs. Sevilla 0-0 Primera División 26/02/2023 Sevilla vs. Osasuna 2-3 Primera División 25/01/2023 Osasuna vs. Sevilla 2-1 Copa del Rey 12/08/2022 Osasuna vs. Sevilla 2-1 Primera División 05/02/2022 Osasuna vs. Sevilla 0-0 Primera División

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Horario del partido

Chile: 17:00 hs

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