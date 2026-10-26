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Sevilla vs. Osasuna en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 10 de la LaLiga

Sevilla y Osasuna se enfrentan este lunes 26 de octubre, en el Estadio Ramón Sanchez Pizjuan, por la jornada 10 de la LaLiga. Los detalles de la televisación.

Sevilla vs. Osasuna, LaLiga
Sevilla vs. Osasuna, LaLiga

Sevilla recibe a Osasuna este lunes 26 de octubre desde las 17:00 hora de Chile. El encuentro, correspondiente a la jornada 10 de la LaLiga, se disputará en el Estadio Ramón Sanchez Pizjuan. El Sevilla llega golpeado por una goleada en contra y necesita cortar la racha de resultados flojos antes de que la tabla se le complique más. Osasuna, en cambio, se mete en Nervión con el envión de un triunfo que le devolvió algo de calma.

Ninguno de los dos pelea por puestos de privilegio, pero un traspié más puede alejar al Sevilla de la pelea por Europa y complicarle el margen a Osasuna en la mitad de tabla.

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La actualidad de ambos equipos

El local no encuentra regularidad: viene de perder 1-4 como visitante ante Real Madrid, después de un empate 3-3 también afuera frente a Levante. Antes de eso había caído en casa ante Barcelona, así que llega con la necesidad urgente de sumar de local y frenar la sangría de puntos que lo tiene sexto con 14 unidades en nueve fechas.

Osasuna, en tanto, llega con otro ánimo tras ganarle 2-0 a Racing de Santander como local. Antes había sufrido una goleada en contra por 5-2 frente a Betis, pero el triunfo reciente le permite llegar a Sevilla con algo de confianza pese a estar doce con 11 puntos.

El historial entre Sevilla y Osasuna

El historial entre ambos es extenso, con 53 partidos jugados, y el Sevilla lleva la ventaja con 22 victorias contra 17 de Osasuna, además de 14 empates. En goles también manda el Sevilla, con 65 anotados contra 50 del rival. El cruce más reciente lo ganó Osasuna 2-1 de local, luego de un 1-0 a favor del Sevilla en el partido anterior, lo que muestra que en los últimos años la serie viene bastante pareja.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
26/04/2026Osasuna vs. Sevilla2-1Primera División
08/11/2025Sevilla vs. Osasuna1-0Primera División
24/04/2025Osasuna vs. Sevilla1-0Primera División
02/12/2024Sevilla vs. Osasuna1-1Primera División
28/01/2024Sevilla vs. Osasuna1-1Primera División
23/09/2023Osasuna vs. Sevilla0-0Primera División
26/02/2023Sevilla vs. Osasuna2-3Primera División
25/01/2023Osasuna vs. Sevilla2-1Copa del Rey
12/08/2022Osasuna vs. Sevilla2-1Primera División
05/02/2022Osasuna vs. Sevilla0-0Primera División

Horario del partido

  • Chile: 17:00 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

En síntesis

  • Sevilla y Osasuna se enfrentan este lunes 26 de octubre por la jornada 10 de la LaLiga.
  • El partido se transmitirá por ESPN y Disney+ Premium.
  • Sevilla suma 14 puntos en el torneo.
  • Osasuna suma 11 puntos en el torneo.
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