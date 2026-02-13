Este viernes comenzó la fecha 24 de La Liga de España, donde el Elche de Lucas Cepeda empató 0-0 contra el Osasuna en el Estadio Manuel Martínez Valero.
El futbolista chileno fue titular y disputó hasta los 80 minutos, incluso tuvo una clara oportunidad de anotar la apertura de la cuenta en los 35′ del primer tiempo.
Pero finalmente el marcador no se movió y el cuadro ilicitano dejó escapar la opción de volver a la senda del triunfo en la liga española, quedando en la decimotercera posición con 25 puntos.
El equipo de Alicante ha perdido terreno y ahora está a tres puntos de la zona de descenso. Mientras que Osasuna está noveno con 30 unidades.
Con el mismo puntaje está el Sevilla (14°) de los chilenos Alexis Sánchez y Gabriel Suazo, que juegan mañana contra el Deportivo Alavés (15°), que también tiene 25 puntos.
Una situación distinta vive el Real Betis de Manuel Pellegrini, que está quinto con 38 unidades y en zona de clasificación a UEFA Europa League. Los Heliopolitanos visitan el domingo al Mallorca en Palma.
La tabla de posiciones de La Liga 2025-2026:
|#
|Equipos
|PTS
|J
|Gol
|+/-
|G
|E
|P
|1
|Barcelona
|58
|23
|63:23
|40
|19
|1
|3
|2
|Real Madrid
|57
|23
|49:18
|31
|18
|3
|2
|3
|Atlético
|45
|23
|38:18
|20
|13
|6
|4
|4
|Villarreal
|45
|22
|43:24
|19
|14
|3
|5
|5
|Betis
|38
|23
|37:28
|9
|10
|8
|5
|6
|Espanyol
|34
|23
|27:31
|-4
|10
|4
|9
|7
|Celta
|33
|23
|30:25
|5
|8
|9
|6
|8
|Real Sociedad
|31
|23
|33:31
|2
|8
|7
|8
|9
|Osasuna
|30
|24
|28:28
|0
|8
|6
|10
|10
|Athletic
|28
|23
|25:33
|-8
|8
|4
|11
|11
|Getafe
|26
|23
|18:27
|-9
|7
|5
|11
|12
|Girona
|26
|23
|22:37
|-15
|6
|8
|9
|13
|Elche CF
|25
|24
|31:35
|-4
|5
|10
|9
|14
|Sevilla
|25
|23
|30:38
|-8
|7
|4
|12
|15
|Alavés
|25
|23
|20:29
|-9
|7
|4
|12
|16
|Mallorca
|24
|23
|28:37
|-9
|6
|6
|11
|17
|Valencia
|23
|23
|23:37
|-14
|5
|8
|10
|18
|Rayo
|22
|22
|18:30
|-12
|5
|7
|10
|19
|Levante UD
|18
|22
|26:38
|-12
|4
|6
|12
|20
|Real Oviedo
|16
|22
|12:34
|-22
|3
|7
|12
