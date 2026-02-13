Este viernes comenzó la fecha 24 de La Liga de España, donde el Elche de Lucas Cepeda empató 0-0 contra el Osasuna en el Estadio Manuel Martínez Valero.

El futbolista chileno fue titular y disputó hasta los 80 minutos, incluso tuvo una clara oportunidad de anotar la apertura de la cuenta en los 35′ del primer tiempo.

Pero finalmente el marcador no se movió y el cuadro ilicitano dejó escapar la opción de volver a la senda del triunfo en la liga española, quedando en la decimotercera posición con 25 puntos.

El equipo de Alicante ha perdido terreno y ahora está a tres puntos de la zona de descenso. Mientras que Osasuna está noveno con 30 unidades.

Con el mismo puntaje está el Sevilla (14°) de los chilenos Alexis Sánchez y Gabriel Suazo, que juegan mañana contra el Deportivo Alavés (15°), que también tiene 25 puntos.

Una situación distinta vive el Real Betis de Manuel Pellegrini, que está quinto con 38 unidades y en zona de clasificación a UEFA Europa League. Los Heliopolitanos visitan el domingo al Mallorca en Palma.

La tabla de posiciones de La Liga 2025-2026:

# Equipos PTS J Gol +/- G E P 1 Barcelona 58 23 63:23 40 19 1 3 2 Real Madrid 57 23 49:18 31 18 3 2 3 Atlético 45 23 38:18 20 13 6 4 4 Villarreal 45 22 43:24 19 14 3 5 5 Betis 38 23 37:28 9 10 8 5 6 Espanyol 34 23 27:31 -4 10 4 9 7 Celta 33 23 30:25 5 8 9 6 8 Real Sociedad 31 23 33:31 2 8 7 8 9 Osasuna 30 24 28:28 0 8 6 10 10 Athletic 28 23 25:33 -8 8 4 11 11 Getafe 26 23 18:27 -9 7 5 11 12 Girona 26 23 22:37 -15 6 8 9 13 Elche CF 25 24 31:35 -4 5 10 9 14 Sevilla 25 23 30:38 -8 7 4 12 15 Alavés 25 23 20:29 -9 7 4 12 16 Mallorca 24 23 28:37 -9 6 6 11 17 Valencia 23 23 23:37 -14 5 8 10 18 Rayo 22 22 18:30 -12 5 7 10 19 Levante UD 18 22 26:38 -12 4 6 12 20 Real Oviedo 16 22 12:34 -22 3 7 12

