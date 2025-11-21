Tras la caída ante Deportes Limache (1-0) en el sintético del Lucio Fariña de Quillota, Unión Española quedó con la soga al cuello en la tabla de posiciones y el temible descenso a Primera B está cada vez más cerca.

Los hispanos, dirigidos por el excapitán Gonzalo Villagra tras la abrupta salida de Miguel Ramírez, necesitan de un verdadero milagro para salvarse del infierno. A dos fechas del final, los de Santa Laura no dependen de sí mismo.

Con la fecha 28 sentenciada para los equipos que pelean en la parte baja, quedará esperar las últimas dos fechas para definir a los caídos a la Liga de Ascenso. Un traspié en la siguiente jornada, podría condenar definitivamente a los de Independencia a la B.

Unión Española pende de un hilo para seguir vivo en Primera División (Photosport).

Para que ocurra el milagro, los rojos necesitan sí o sí ganar en las últimas dos fechas. O sea, vencer a O’Higgins como local y superar a Coquimbo Unido como visitante en el Sánchez Rumoroso. De alcanzar los 27 puntos, los hispanos necesitan de otros resultados.

Primero que Deportes Limache, que alcanzó las 25 unidades, no gane ningún partido más en las últimas dos jornadas que restan: Los ‘Tomateros’ visitan a U. La Calera y cierran como local ante La Serena. En caso de igualar en 27 puntos con la Unión, los cerveceros tienen mejor diferencia de gol.

En caso que Limache obtenga un triunfo, a Unión Española le quedaría una última bala: Everton. Si los hispanos obtienen los últimos 6 puntos, van a necesitar que Everton sí o sí no sume ningún puntos más: los ‘Ruleteros’ enfrentan a Iquique en Viña del Mar y cierran con O’Higgins en Rancagua.

Ganar y ganar. No hay otra consigna en Unión Española (Photosport).

Con 27 puntos y aún por jugar la fecha 28 aparece Deportes La Serena, y si bien la opción en ínfima, a los hispanos también le serviría que los ‘Granates’ no vuelvan a ganar, aunque la diferencia de goles sería desfavorable para los de Plaza Chacabuco.

En este escenario crítico, Unión Española afronta dos semanas decisivas. El margen de error es nulo y si el milagro no llega, el histórico cuadro de Independencia podría firmar uno de los golpes más duros de su historia reciente, consumando un descenso que hasta hace pocos meses parecía impensado.

Tabla de posiciones: Unión Española al borde del descenso