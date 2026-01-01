En la Premier League no hubo descanso por Año Nuevo y este jueves 1 de enero se disputaron los cuatro partidos restantes de la fecha 19, donde Manchester City acortó distancia con el líder Arsenal.

Los Gunners son los punteros exclusivos de la liga inglesa con 45 puntos, que el pasado martes golearon por 4-1 al Aston Villa.

Su escolta sigue siendo el equipo de Josep Guardiola, que ahora está en la segunda posición con 41 unidades tras el empate sin goles en su visita al Sunderland esta jornada.

Manchester City visitó a Sunderland este jueves 1 de enero. (Foto: George Wood/Getty Images)

En paralelo, Brentford empató 0-0 con Tottenham Hotspur y en el primer turno, también igualaron Crystal Palace con Fulham (1-1) y Liverpool con Leeds United (0-0).

El dato a considerar de esta fecha, fue que de los 10 partidos que se disputaron, siete terminaron en empate.

Por ahora se mantienen en puestos de clasificación a torneos europeos Aston Villa (39 pts), Liverpool (30 pts) y Chelsea (30 pts).

El gran damnificado de esta jornada fue el entrenador de los Blues, Enzo Maresca, quien fue destituido de la dirección técnica de los londinenses tras el empate del martes 2-2 con Bournemouth

Resultados fecha 19 de la Premier League:

West Ham 2-2 Brighton

Nottingham Forest 0-2 Everton

Chelsea 2-2 Bournemouth

Burnley 1-3 Newcastle United

Manchester United 1-1 Wolverhampton

Arsenal 4-1 Aston Villa

Crystal Palace 1-1 Fulham

Liverpool 0-0 Leeds United

Brentford 0-0 Tottenham Hotspur

Sunderland 0-0 Manchester City

La tabla de posiciones de la Premier League