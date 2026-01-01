En la Premier League no hubo descanso por Año Nuevo y este jueves 1 de enero se disputaron los cuatro partidos restantes de la fecha 19, donde Manchester City acortó distancia con el líder Arsenal.

Los Gunners son los punteros exclusivos de la liga inglesa con 45 puntos, que el pasado martes golearon por 4-1 al Aston Villa.

Su escolta sigue siendo el equipo de Josep Guardiola, que ahora está en la segunda posición con 41 unidades tras el empate sin goles en su visita al Sunderland esta jornada.

Manchester City visitó a Sunderland este jueves 1 de enero. (Foto: George Wood/Getty Images)

En paralelo, Brentford empató 0-0 con Tottenham Hotspur y en el primer turno, también igualaron Crystal Palace con Fulham (1-1) y Liverpool con Leeds United (0-0).

El dato a considerar de esta fecha, fue que de los 10 partidos que se disputaron, siete terminaron en empate.

Por ahora se mantienen en puestos de clasificación a torneos europeos Aston Villa (39 pts), Liverpool (30 pts) y Chelsea (30 pts).

El gran damnificado de esta jornada fue el entrenador de los Blues, Enzo Maresca, quien fue destituido de la dirección técnica de los londinenses tras el empate del martes 2-2 con Bournemouth

Resultados fecha 19 de la Premier League:

  • West Ham 2-2 Brighton
  • Nottingham Forest 0-2 Everton
  • Chelsea 2-2 Bournemouth
  • Burnley 1-3 Newcastle United
  • Manchester United 1-1 Wolverhampton
  • Arsenal 4-1 Aston Villa
  • Crystal Palace 1-1 Fulham
  • Liverpool 0-0 Leeds United
  • Brentford 0-0 Tottenham Hotspur
  • Sunderland 0-0 Manchester City

La tabla de posiciones de la Premier League

Pos Equipo PTS J Goles +/- G E P
1Arsenal451937:12251432
2Man City411943:17261324
3Aston Villa391930:2371234
4Liverpool331930:2641036
5Chelsea301932:2111865
6Man Utd301933:294865
7Sunderland291920:182784
8Everton281920:200847
9Brentford271928:262838
10Palace271922:211766
11Fulham271926:27-1838
12Tottenham261927:234757
13Newcastle Utd261926:242757
14Brighton251928:271676
15Bournemouth231929:35-6586
16Leeds211925:32-7568
17Forest181918:30-125311
18West Ham141921:38-173511
19Burnley121920:37-173313
20Wolves31911:40-290316