Esta tarde arrancó la segunda fecha de la Liga de Primera 2026 con el partido entre Audax Italiano y Universidad de Concepción, donde los locales golearon por 3-0 en el Bicentenario de La Florida.

Los dirigidos por Gustavo Lema resolvieron rápidamente el trámite del juego, pues a los 8 minutos del primer tiempo abrieron el marcador con gol de Diego Coelho.

Luego, a los 42′, apareció el volante Federico Mateos para poner el segundo tanto en el marcador. Ambas anotaciones fueron de los refuerzos itálicos y asistidos por el lateral Esteban Matus.

Pero la cuenta no quedó ahí. En los descuentos, llegó la tercera conquista para los audinos, con la anotación de Franco Troyansky (90+5′).

Con este resultado, Audax se sube al primer lugar de la tabla de posiciones con cuatro puntos, pues en el debut había empatado 0-0 ante Universidad de Chile.

Por su parte, el Campanil cayó a la sexta ubicación, quedándose con los tres puntos que consiguió en la primera fecha ante el campeón defensor Coquimbo Unido.

Ahora resta que se resuelvan los otros siete partidos de la fecha, que trae como plato fuerte el duelo de mañana (sábado) entre Colo Colo y Everton de Viña del Mar a las 20:30 horas en el Estadio Monumental.

La tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026:

# Equipos PTS PJ Goles +/- G E P 1 Audax Italiano 4 2 3:0 3 1 1 0 2 Limache 3 1 3:1 2 1 0 0 3 O’Higgins 3 1 2:1 1 1 0 0 4 U. La Calera 3 1 1:0 1 1 0 0 5 Cobresal 3 1 1:0 1 1 0 0 6 U. de Concepción 3 2 1:3 -2 1 0 1 7 U. Católica 1 1 2:2 0 0 1 0 8 La Serena 1 1 2:2 0 0 1 0 9 Ñublense 1 1 1:1 0 0 1 0 10 Palestino 1 1 1:1 0 0 1 0 11 U. de Chile 1 1 0:0 0 0 1 0 12 Concepción 0 1 1:2 -1 0 0 1 13 Huachipato 0 1 0:1 -1 0 0 1 14 Coquimbo 0 1 0:1 -1 0 0 1 15 Everton 0 1 0:1 -1 0 0 1 16 Colo Colo 0 1 1:3 -2 0 0 1

En síntesis