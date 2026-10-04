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Liga de Naciones

Ucrania vs. Hungría en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la fecha 4 de la Liga de Naciones

Ucrania y Hungría se enfrentan este lunes 5 de octubre, por la fecha 4 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Ukraine vs. Hungary, Liga de Naciones
Ukraine vs. Hungary, Liga de Naciones

Hungría visita a Ucrania este lunes 5 de octubre por la cuarta jornada de la Liga de Naciones.

Dos equipos parejos en la clasificación se cruzan por una fecha que puede moverlos de lugar.

Horario del partido

  • Chile: 15:45 hs

Por dónde ver el partido

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La actualidad de ambos equipos

Ucrania perdió 0-3 como local ante Irlanda del Norte en la fecha anterior. Ucrania está 33° en la tabla con 4 puntos. Antes empató 0-0 como visitante ante Georgia.

En su último compromiso, Hungría ganó 1-0 como local ante Georgia. El conjunto marcha 30° con 4 puntos. Antes empató 0-0 como visitante ante Irlanda del Norte.

El historial entre Ucrania y Hungría

Ucrania y Hungría se enfrentaron 3 veces en los últimos años: 1 triunfo de Ucrania y 2 de Hungría.

Últimos 3 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
25/09/2026Hungría vs. Ucrania0-1UEFA Nations League
26/08/1992Hungría vs. Ucrania2-1Friendlies
29/04/1992Ucrania vs. Hungría1-3Friendlies

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

  • Chipre vs. Letonia — lunes 5 de octubre, 13:00 hs
  • Montenegro vs. Armenia — lunes 5 de octubre, 15:45 hs
  • Rumania vs. Suecia — lunes 5 de octubre, 15:45 hs
  • Bosnia y Herzegovina vs. Polonia — lunes 5 de octubre, 15:45 hs
  • Irlanda del Norte vs. Georgia — lunes 5 de octubre, 15:45 hs
  • Italia vs. Turquía — lunes 5 de octubre, 15:45 hs
  • Francia vs. Bélgica — lunes 5 de octubre, 15:45 hs
  • Kazajistán vs. Islas Feroe — martes 6 de octubre, 11:00 hs
  • Luxemburgo vs. Bulgaria — martes 6 de octubre, 15:45 hs
  • Estonia vs. Islandia — martes 6 de octubre, 15:45 hs
  • Moldavia vs. Eslovaquia — martes 6 de octubre, 15:45 hs
  • Bielorrusia vs. Finlandia — martes 6 de octubre, 15:45 hs
  • Albania vs. San Marino — martes 6 de octubre, 15:45 hs
  • Suiza vs. Macedonia del Norte — martes 6 de octubre, 15:45 hs
  • Escocia vs. Eslovenia — martes 6 de octubre, 15:45 hs
  • Inglaterra vs. República Checa — martes 6 de octubre, 15:45 hs
  • Croacia vs. España — martes 6 de octubre, 15:45 hs

En síntesis

  • Ucrania y Hungría se enfrentan este lunes 5 de octubre por la fecha 4 de la Liga de Naciones.
  • El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
  • Ucrania suma 4 puntos en el torneo.
  • Hungría suma 4 puntos en el torneo.
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