VIDEO: Árbitro chileno sorprende con gesto hacia Lionel Messi en el último partido de Argentina

El árbitro nacional, Fernando Véjar sorprendió con este regalo a Lionel Messi en su partido de despedida con Argentina.

Una jornada especial fue la que vivió todo el hincha del fútbol en Argentina, en donde Lionel Messi hoy disputó lo que era su su último partido oficial con la camisesta de la ‘Albiceleste’, en la que puso punto final a su gigante historia defendiendo los colores de su país.

El conjunto que dirige Lionel Scaloni, venció por 3-0 a la Selección de Benín con los goles Nicolás Otamendi, Nico Paz y Lionel Messi, en un Estadio Monumental de River Plate que estaba al máximo de su capacidad para despedir a su ídolo nacional.

Dentro de lo que fue este partido de despedida, hay un chileno que fue protagonista en esta despedida de Lionel Messi y este fue el árbitro, Fernando Véjar, quien fue el encargado en impartir justicia en el último partido del 10 argentino.

Finalizado el encuentro, el juez nacional se acercó a Lionel Messi para despedirse y mientras eso ocurría, el árbitro le regaló sus dos tarjetas, para que el astro argentino las guarde como recuerdo, en uno de sus tantos regalos que recibió en este día tan especial.

VIDEO: EL REGALO DEL ÁRBITRO CHILENO A LIONEL MESSI