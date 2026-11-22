El astro argentino protagonizó un incidente con el delantero chileno, que anotó un doblete en la victoria de Columbus Crews sobre Inter Miami.

Un incidente que está dando la vuelta al mundo protagonizaron el argentino Lionel Messi y el chileno Gonzalo Tapia en el partido entre Inter Miami y Columbus Crew por los playoffs de la Major League Soccer (MLS).

Esto ocurrió en el partido de anoche, donde el equipo del formado en Universidad Católica venció por 3-0 de visita al cuadro de Florida, con dos goles del seleccionado nacional.

Pero la acción que ha comenzado a ser viral se dio en los descuentos del primer tiempo (45+8′), al momento que ambos estaban disputando un balón y se fue al lateral.

El propio Messi quiso reanudar el juego, pero Tapia se cruzó levantando una mano, lo que rápidamente colmó la paciencia del astro argentino, quien en una polémica reacción ejecutó el saque de banda sobre su cara, dándole un tremendo pelotazo de forma intensionada.

El ex Sao Paulo se lanzó al piso, pero finalmente el ídolo trasandino ni siquiera fue amonestado. En ese entonces Columbus ya estaba arriba en el marcador, con gol de penal del chileno.

Mira el VIDEO a continuación:

MESSI SACÓ EL LATERAL DIRECTO A LA CARA DEL CHILENO TAPIA. 🇦🇷😳🇨🇱 https://t.co/Ps86sYrlrv — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) November 22, 2026

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Más allá de este altercado, Columbus se encamina a la clasificación a las semifinales de la Conferencia Este en la MLS, lo que deberá ratificar en el partido de vuelta del próximo viernes 27 de noviembre a las 22:00 horas de Chile en el ScottsMiracle-Gro Field de Ohio.