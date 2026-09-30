¿Por qué no juega Lionel Messi en el amistoso entre Argentina y Bolivia?

La razón por la que el crack argentino, Lionel Messi no dirá presente en el encuentro entre Argentina y Bolivia.

La Selección Argentina vuelve a la acción este miércoles dentro de lo que será una nueva Fecha FIFA, en donde el equipo que comanda Lionel Scaloni se medirá ante Bolivia en un amistoso internacional que se disputará en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

Para este encuentro, el estratego de la selección ‘Albiceleste’ ya tiene definido gran parte del equipo que saltará al terreno de juego, en una jornada en la que una de sus principales figuras no dirá presente.

Se trata de Lionel Messi, el histórico capitán de la Selección Argentina no será parte del encuentro ante Bolivia, pese a haber sido incluido dentro de la convocatoria de Scaloni para esta Fecha FIFA.

¿La razón de su ausencia?: El delantero no estará presente ante el combinado boliviano debido a que el cuerpo técnico decidió reservarlo pensando en lo que será su despedida de la Selección Argentina, la cual está programada para el próximo 6 de octubre ante Benín, en el Estadio Monumental.

Messi no será opción hoy ante Bolivia | Foto: Getty Images

De esta forma, Messi deberá esperar por su gran momento en esta Fecha FIFA, en la que volverá a vestir la camiseta de la Albiceleste ante Benín, encuentro que está preparado para ser su última presentación con la Selección Argentina.

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