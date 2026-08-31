Lionel Messi impacta al mundo entero al anunciar su retiro de la Selección Argentina: “Me vacié”

La leyenda de la Albiceleste publicó una emotiva carta donde anunció el retiro de la selección argentina a los 39 años: "No tengo más para dar", confesó.

Lionel Messi remeció al fútbol mundial este lunes 31 de agosto al anunciar su retiro definitivo de la Selección Argentina. A los 39 años, el capitán de la Albiceleste decidió cerrar una etapa de más de dos décadas representando a su país, en una determinación que comunicó a través de un emotivo mensaje publicado en sus redes sociales.

La decisión del astro rosarino llega poco más de un mes después de la final del Mundial 2026, donde Argentina cayó ante España y terminó como subcampeona. Messi explicó que venía meditando su futuro desde aquella definición y reconoció que se trata de una determinación dolorosa, aunque considera que llegó el momento de poner fin a su ciclo con la camiseta albiceleste. Además, su reciente situación familiar tras el fallecimiento de su padre Jorge también marcó este proceso.

Messi se despide de la Selección Argentina convertido en una de las máximas figuras de su historia. El rosarino disputó 207 partidos y marcó 125 goles, además de conquistar la Copa América en 2021 y 2024, la Finalissima 2022 y el Mundial de Qatar 2022. Su último partido con la Albiceleste fue precisamente la final de la Copa del Mundo ante España, cerrando así una historia que comenzó en 2005 y que estuvo marcada por títulos y frustraciones.

Su último partido con la Albiceleste fue la final del Mundial 2026 (Photo by Justin Setterfield/Getty Images).

La carta que escribió Messi en Instagram

“Después de este tiempo que pasó desde la final, pensándolo mucho, quiero comunicarles a todos que me retiro de la Selección…

Fue una decisión que dolió y duele en el alma pero entiendo que es el momento. Les juro que siempre dejé todo, no solo los últimos años que se ganó todo antes también y siempre peleé y me dejé todo por esta camiseta, por darles alegrías y hacer que se sientan orgullosos de ser argentinos a través del fútbol.

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Queda poco y se van cerrando etapas y esta es una que me duele mucho. Amo, amé y amaré siempre estar en la Selección. Me vacié, ya no tengo más para dar y aparte vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar.

“Ya no tengo más para dar”, confesó Messi en su carta (Photo by Andrew Harnik/Getty Images).

Gracias por todo el cariño de estos 20 años. Voy a extrañar mucho escucharlos desde adentro. Ahora voy a ser uno más de ustedes, alentando y bancando siempre desde afuera (en las buenas y en las malas, mucho más).

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Gracias a mi familia por estar siempre, por acompañarme en este viaje tan hermoso pero difícil. Gracias a cada uno de entrenadores, compañeros y dirigentes que me tocó compartir. Me llevo recuerdos y momentos inolvidables vividos.

Me voy con la tranquilidad y el orgullo de haberles regalado, juntos con mis compañeros, momentos soñados. Fue una locura haberlo vivido con ustedes. ¡Los quiero!

Gracias Dios por hacerme argentino.

¡Vamos Argentina!

*Estas palabras las escribí el 21 de julio, dos días después de la final. Hoy después de lo de mi papá, estoy más convencido que antes”.