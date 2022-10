Siguen las repercusiones por la determinación del Delegado Presidencial de O’Higgins, Fabio López, quien de un momento a otro pasó de rechazar a levantarle el pulgar al estadio El Teniente como el recinto que albergará el Clásico Universitario por la vuelta de los cuartos de final Copa Chile entre Universidad Católica y Universidad de Chile.

Uno que no quedó conforme fue el alcalde de Rancagua, Juan Godoy, quien durante esta mañana presentó un recurso de protección para impedir el trascendental duelo.

Horas más tardes, la autoridad comunal conversó en extenso con el programa Futuro Fútbol Club acerca de la determinación de llevar uno de los partidos más importantes del fútbol chileno a la ciudad de la Sexta Región.

"Nosotros ahora estamos viviendo un luto porque fue asesinado un hincha de O'Higgins en Santiago y ahí el señor Pablo Milad hace declaraciones que son irresponsables porque dice que podría ser un ajuste de cuentas y lo hace publicamente", partió diciendo.

Rancagua fue confirmado como el recinto para albergar el Clásico Universitario | Foto: Archivo

"Yo tengo un contacto permanente con Pablo Hoffman y ellos no están contentos con que otros equipos estén jugando acá. Hoy día él planteo al igual que yo que no se jugará el Clásico Universitario acá. Nosotros vamos a ocupar las herramientas que tenemos y si hay cualquier destrozo o problema y no se logra parar el partido con el recurso de protección le vamos a ir a entregar la factura a los responsables de esta mala decisión que están tomando de autorizar este partido", remarcó Godoy.

"Los vecinos van a realizar movilizaciones y acá se los pasó a llevar. La opinión de ellos tiene que ser escuchadas, es parte de la democracia, aquí ellos están dando fundamentos claros en temas de seguridad en estos partidos de alta convocatoria que dejan en resguardo la ciudad", sentenció el edil.