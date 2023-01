Desde los fuertes rumores del AC Milan por Darío Osorio hasta el viaje relámpago de Manuel Mayo a Colombia, Cristián Caamaño destapó la olla y contó la verdadera razón de por qué Darío Osorio no da el gran salto al extranjero desde Universidad de Chile.

¡Bomba de Cristián Caamaño! Periodista destapa la olla y revela la verdadera razón de por qué Darío Osorio no deja U de Chile

En pleno desarrollo del Sudamericano Sub 20 de Colombia, trascendió que el poderoso AC Milan de Italia estaba tras los pasos de Darío Osorio y que incluso habían puesto una suculenta oferta sobre la mesa.

La expectativa creció con el viaje relámpago de Manuel Mayo al país cafetalero mientras se desarrollaba el torneo, lo que acrecentaba las teorías de que el directivo viajó para cerrar la negociación junto a Darío Osorio.

De momento, nada ha sucedido y todo indica que las negociaciones se habrían enfriado y el futuro de Osorio estaría en Universidad de Chile, hasta que Cristián Caamaño destapó la olla en Deportes en Agricultura.

Osorio no quiere irse, según Caamaño. | Foto: Agencia UNO

“La U se pregunta hasta el día de hoy cómo este chico no se ha querido ir, porque la oferta más concreta fue la del Red Bull Bragantino y pensaban que era una oferta llamativa para el jugador, pero se mantuvo firme en su posición de no irse de la U hasta junio”, aclaró.

Caamaño siguió diciendo que “Él se da plazo hasta junio y cree que, si hay una oferta similar, se va ir. No creo que pueda ir más allá porque la presión de la U es muy grande, es el único con el que puede hacer caja. Primero tiene que tener la venia del futbolista y no la tenía”.

ver también Coke Hevia sepulta el mediocampo azul ante llegada de Felipe Gutiérrez

En el cierre, avisó que Darío Osorio “Es de una empresa que se le fustiga que permanentemente apura a los jugadores, pero acá no hubo presión, fue decisión del futbolista. A la U no llegó la oferta a la mesa, la única real fue la del Red Bull Bragantino por 3,8 millones de dólares. Osorio es un caso atípico, no quiere irse de la U”, remató.