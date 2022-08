El ex entrenador de Alexis Sánchez, Claudio Borghi reveló en conversación con Radio ADN que no está de acuerdo con las declaraciones del jugador en su presentación en Marsella

La llegada del delantero nacional, Alexis Sánchez al Olympique de Marsella sin duda que ha causado un gran revuelo en tierras francesas y también para Chile, en donde el Maravilla disparó con que no se siente ídolo en su propia tierra, armando una polémica importante con sus declaraciones.

Ante esta situación, uno que conoce al ‘Tocopillano’ como lo es Claudio Borghi, conversó con ADN Radio y se refirió a las declaraciones que emitió el nuevo jugador del Marsella, en donde indicó que sus palabras no fueron las adecuadas y que no era el momento indicado para expresar algo como eso.

“No sé a qué se refirió, pero no era el lugar adecuado para decirlo. No soy nadie para dar consejos, pero si hablase más con los medios chilenos uno podría entender más su molestia. Es una declaración no adecuada, mucha gente se sintió tocada. Debe ser, con Vidal, de los jugadores a los que más cariño se le tiene en Chile“, partió señalando Borghi.

Ahondando en lo que es esta nueva etapa para el ‘Niño Maravilla, el ‘Bichi’ avisa que el máximo goleador de La Roja llega a un club demasiado importante en Francia, en donde sin duda su principal competencia será el todopoderoso PSG, al cual buscarán destronar de su larga hegemonía.

Alexis Sánchez recibido como rockstar en Francia | Foto: Twtiter

“Va a un club muy importante, históricamente es el más importante de Francia por los logros que tiene, pero hoy tiene un equipo muy joven. Tiene competencia internacional también, pero el PSG hoy se lleva los elogios. No sé si ha hecho una apuesta a jugar muchos partidos y sentirse importante, tendremos que ver a lo largo del campeonato como se desarrolla”, apuntó en ADN.

Finalmente, Borghi no escondió su sorpresa tras la llegada de Alexis Sánchez al fútbol francés, en donde reveló que lo veía retornando al fútbol español y, además, indicó que la Ligue 1 no está dentro de la élite en Europa.

“Para mi estaba pintado para el fútbol español, pero no sé las diferencias económicas entre un club y otro. El fútbol francés hoy no está en los primeros escalones de Europa, pero el Marsella es un club con historia”, cerró