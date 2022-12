El ex director técnico de Colo Colo se refirió a los dichos del volante del Cacique sobre su ex compañero, quien pasó a Universidad de Chile luego de no renovar su contrato con la escuadra alba.

Esteban Pavez habló en conferencia de prensa luego del inicio de la pretemporada de Colo Colo y una de las preguntas apuntaron sobre el paso de Matías Zaldivia desde el Cacique a Universidad de Chile.

El volante declaró que “Es cosa de él, él toma la decisión. No me va ni me viene, porque obviamente, los jugadores cumplen su paso y su ciclo” y agregó que "a mí me ha tocado ir y volver varias veces y esa fue su decisión. No estoy para hablar de jugadores de otros equipos. Mejor pregúntenme por Ramiro González o Matías Moya, quienes fueron los que llegaron”, cerró.

En esa línea, es que Claudio Borghi apuntó su opinión sobre estos dichos en Futuro Fútbol Club y donde no se alineó con Pavez.

"No estoy de acuerdo. Si yo trabajo acá con ustedes hace tres años y se van a otra radio y digo 'no, no voy a hablar de él porque se fue a otra radio'. Si esto es trabajo y diría 'que le vaya bien, fue compañero mío acá durante siete años'. O sea, Zaldivia no se fue porque quiso, se fue porque lo dejaron libre y no le renovaron el contrato, siendo extranjero y teniendo su carta de nacionalidad, ha sido una decisión técnica", dijo el 'Bichi'.

"Si el día de mañana alguien decide que no esté acá, me iré a otra radio. Para mí y de buena crianza hubiese sido así: 'Pucha, compartí con este hueón tres, cuatro o cinco años y ojalá que le vaya muy bien'. O también puedo decir 'cuando venga acá, no va a ser amigo mío'", agregó.

El volante se refirió al paso del defensor a la U | Foto: Agencia UNO

Finalmente, el ex DT de los albos expresó "¿cuánto hace que venimos escuchando 'yo no jugaría en este club'? Y después terminan jugando y besando el escudo. Entonces me parecen unas declaraciones más para el público que un sentimiento propio del jugador", cerró.