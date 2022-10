El pasar de Claudio Borghi como técnico en nuestro país ha sido de dulce y de agraz. Primero en Audax Italiano donde dejó una muy buena impresión y luego las grandes campañas liderando a Colo Colo donde obtuvieron un tetracampeonato y la final perdida de la Copa Sudamericana.

A eso añadir, su paso por la Selección Chilena entre 2011 y 2012, lamentablemente sin los resultados que se hubiese deseado para ser reemplazado por Jorge Sampaoli.

Pero retrocediendo en el tiempo, Borghi tras su paso por el cuadro itálico se le abrió una especial oportunidad de seguir dirigiendo en el país, nada más ni nada menos que en Universidad de Chile.

El argentino había jugado en Colo Colo el año 1992 y por eso da luces de una cierta identificación con el Cacique por lo que a él le resultaba raro tomar el banco azul, pero que no dudaba en hacerse del puesto si era el elegido. Año 2004 y tras la partida de Víctor Hugo Castañeda, la U buscaba entrenador y uno de los nombres que salió a la luz, fue el de Claudio Borghi.



"Sí, me llamaron y bueno yo estoy muy identificado con Colo Colo, esto no quiere decir que no pueda dirigir a otros clubes", comentó en primera instancia el comentarista.

Sobre cómo se produjeron los hechos y que su nombre estuviese en carpeta, Borghi señaló como se fue decantando todo. "Me llamó el doctor Orozco que estaba en la presidencia y yo digo '¿Me están agarrando para el leseo?' porque no me veía técnico por mi pasado colocolino, no tan potente como otra gente y bueno, me enteré después que perdí la votación con el voto doble del doctor".

La U 2004, campeón del Apertura de la mano de Héctor Pinto y que pudo ser dirigido por Claudio Borghi (Archivo)

Efectivamente, la votación terminó dos a dos, pero el sufragio del nefrólogo pesaba más y es por eso que en definitiva, el elegido fue Héctor Pinto, quien fue campeón en el Apertura de aquel año.

"Vengo de una familia muy humilde y mi abuela me ha enseñado que toda la gente que te ha ofrecido trabajo uno debe ser agrradecido. no hay hombre más triste que no tiene trabajo. No se si hubiese dirigido o no, pero mi camino fue otro", cerró el Bichi.