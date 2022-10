Fue el inicio de dos años espectaculares para Colo Colo, con un inédito tetracampeonato y el segundo lugar en la Copa Sudamericana del año 2006. Ese equipo tenía en el banco a Claudio Borghi y en el primer torneo dirigido por él tenía entre sus filas a Matías Fernández en su mejor versión, Claudio Bravo en el arco, Humberto Suazo a todo gol y la magia de Jorge Valdivia, entre otros.

Un campeonato donde los albos una vez que tomaron el ritmo fueron imparables y así llegaron a playoffs con una impresionante marca de goles anotados y sus rivales poco podían hacer frente al poderío albo. Y llegó la final.

Era el partido soñado, el rival Universidad de Chile a quienes ya habían vencido en la fase regular por tres tantos a uno y parecía que el título era una realidad. En la ida vencieron a la U por dos a uno, pero no exento de complicaciones y en la vuelta el partido no se movía del cero, hasta que en pleno segundo tiempo llegó el gol de Luis Pedro Figueroa para los azules y dejaba la serie igualada a 20 minutos del final.

Claudio Borghi, en conversación exclusiva con Bolavip recordó algunos detalles de aquella final. Algunas de esas anécdotas fue precisamente lo mal que la pasaron en los últimos instantes, cuando el título se les pudo haber escapado. "Fue en el cabezazo de Salas donde estuvimos más cerca de perder, tenía buen equipo la U. Se nos paralizaron los corazones", recordó el Bichi.

Hasta que llegó el momento de la definición desde los doce pasos y el ahora comentarista tuvo palabras para el despilfarro de Mayer Candelo quien la quiso picar, "Algunos fueron irresponsables, lo del colombiano fue una locura", recordó el ex técnico. Sin embargo, trajo a la memoria el momento de la elección de los ejecutantes albos en esa oportunidad.

Momento en que Claudio Bravo le contiene el penal a Mayer Candelo. Lo del colombiano fue una locura, según Borghi (Archivo)

"Se acerca el Chano Garrido y me dice 'guatón, ¿Quién va a patear los penales?'. Fue complejo porque muchos no estaban en condiciones, algunos no querían patear penales y otros estaban cansados o golpeados. Teníamos una pre-lista y llegamos a la cancha los jugadores decían 'yo no estoy, estoy cansado' y bueno ¿Quién va a patear?, rememoró Borghi.

Claudio Borghi reveló que algunos de sus jugadores se negaron a patear un penal en esa definición (Bolavip)

A su vez, agregó "(Miguel) Aceval, gran pateador de tiros libres y penales me dice 'Claudio yo quiero el último' y no se si estaba para patear el último, incluso había ingresado, pero el resto es historia", enfatizó el ex campeón del Mundo.

ver también Pinilla le da un rotundo portazo a un supuesto traspaso a Colo Colo

Finalmente, tuvo palabras para el marco espectacular que tuvo ese estadio y lo vinculó con los problemas que existen ahora, "Ese partido quedó en la memoria de mucha gente y yo quedé muy contento, porque hoy donde no podemos ir a los estadios, o no va la visita o el local juega sin público, en fin. Yo digo ese fue el partido - quizás - que pudo haber más problemas en la historia y no los hubo", cerró