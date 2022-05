El ex jugador y hoy por hoy comunicador, habló de la salida de Santiago Escobar en Universidad de Chile, donde además aprovechó de aconsejar a los azules sobre qué deberían hacer si no la quieren pasar mal en lo que queda del Campeonato Nacional 2022.

La crisis que se vive en Universidad de Chile terminó con la salida anticipada de Santiago Escobar del banco azul, tras la fea y contundente caída por 2-0 que sufrieron los azules en su visita a Valparaíso enfrentando a Audax Italiano.

Como si fuera poco en la U, las aguas en el directorio están movidas después de la incorporación de Cecilia Pérez al directorio y del bombardeo de críticas que ha recibido Michael Clark, presidente de Azul Azul, por otros directores y ex directores azules.

Cristián Basaure, ex jugador de fútbol y hoy comunicador en TNT Sports, se refirió en Todos Somos Técnicos al pésimo momento que vive la U, en donde de entrada avisó que “Se tiene que reforzar urgente con tres grandes nombres y va tener que invertir la dirigencia, ahora es el momento. Ya no va más eso de que no hay billetera”.

El ex jugador hizo una fuerte crítica por jugadores que no llegaron y otros que sí en esta temporada azul: “Se hablaba de Lértora y no llegó, pese a que era la prioridad. Llegó Brun y no juega, llegó Gallegos y tampoco juega. Lo más raro es que irradia confusión que un futbolista que no era ni citado al banco aparezca como titular; pasó con Assadi, Osorio y con Franco Lobos el viernes pasado”.

La U fue una lágrima ante Audax Italiano. | Foto: Agencia UNO

‘Basa’ también tuvo palabras para el saliente técnico, diciendo que “33% de rendimiento es muy bajo. Quizás (a Escobar) le pesó el tener muchas ganas de dirigir un equipo grande por lo que es, por la historia y debe ser una autocrítica interna: ‘asumí cosas, acepté cosas que me están pasando la cuenta como un plantel armado’, cómo no haber sido un poco más como Gustavo Quinteros de decir ‘necesito estos futbolistas y los necesito’, joder por eso”.

Ahora, Universidad de Chile deberá concentrarse de lleno en lo que será el compromiso del día sábado frente a Deportes La Serena, en donde la U necesita los tres puntos si no quiere seguir complicándose con el descenso.

“Lo más preocupante es que está a dos puntos del descenso y juega el próximo partido con Deportes La Serena”, cerró Basaure avizorando el difícil panorama que se viene en la U.