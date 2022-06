El empate de Colo Colo ante Deportes Temuco por Copa Chile no dejó buenas sensaciones y bien lo sabe Cristián Caamaño, comunicador que criticó la programación del fútbol chileno y aseguró que los albos no van a llegar en buen pie al debut en Copa Sudamericana ante Internacional.

Colo Colo no hizo un buen partido ante Deportes Temuco por la ida de la tercera fase de Copa Chile y tuvo que conformarse con una magra igualdad sin goles que dejó la llave abierta a definirse el próximo jueves en el Estadio Germán Becker de Temuco.

Los albos vienen de una inter temporada en Argentina donde no pudieron cerrar a ningún refuerzo pensando en el exigente calendario que tendrán en el segundo semestre con el debut en los octavos de final de Copa Sudamericana ante Internacional de Porto Alegre.

Uno que analizó la situación en su conjunto fue Cristián Caamaño en ESPN, quien dijo que “A mí lo que me preocupa, más allá de si empató o termina pasando esta llave, es que no va tener la preparación adecuada para jugar contra una potencia sudamericana como lo es Inter de Porto Alegre. Esta situación que haya quedado la Copa Chile antes de jugar unos octavos de final de Copa Sudamericano termina perjudicando a los equipos nacionales”.

Caamaño se puso del lado de Gustavo Quinteros. | Foto: Agencia UNO

El comunicador graficó la diferencia exponiendo a dos países: “El Brasileirao se está jugando, el fútbol argentino también. Estás enfrentando a equipos de alta exigencia. ¿En Chile qué pasó? Un pequeño receso por la Selección Chilena y posteriormente dos partidos con equipos de Primera B. Peor escenario imposible”.

Caamaño cuestionó la diferencia de prepararse con la liga local a hacerlo con equipos de Primera B, diciendo que “En líneas generales qué te puede ofrecer un partido con un equipo de Primera B si después vas a ir a enfrentar a Inter de Porto Alegre. En Colo Colo dijeron ‘vamos a repetir lo que hicimos en el verano, voy a jugar partidos amistosos’ y se encontró con que había empezado la liga argentina y tuvo que jugar con reservas de primera división”.

En el cierre, se puso del lado de Quinteros y le prestó ropa: “Muchas de las pruebas que tuvo que hacer Quinteros antes de la Copa Sudamericana van a ser insuficiente, sumado a la falta de refuerzo eso condiciona todo este mal humor de Quinteros, yo lo entiendo. Es un técnico hostigante, es molesto con la situación de los fichajes, exagerado, se pone por sobre el club, pero yo me imagino que lo que está viendo hoy no lo tiene para nada cómodo y al primero que van apuntar independiente si pasa la llave o no va ser a él”, remató.