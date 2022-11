El uruguayo Álvaro Brun dio su versión de los hechos tras la partida de Universidad de Chile. En ello, dio cuenta que no era del gusto del técnico Sebastián Miranda y que hubo algunos "problemitas" en el último tiempo y que dio razones para no renovar el préstamo con la U.

No obstante, durante esta jornada en Deportes en Agricultura, Cristián Caamaño dio cuenta de más detalles, algunos de ellos bastante especiales, que dan cuenta que la situación no fue tan así como la narró Brun y agrega más información a lo ya sabido, como por ejemplo, la defensa que hizo de Diego López ante su partida y que eso no cayó bien en el plantel.

"Él dice 'tuve unos problemitas' y no fueron problemitas, fueron problemones. Cuando se fue Diego López de la U, cuando lo cesaron, Brun - curiosamente - no apareció en el entrenamiento, no llegó", fue la primera intervención del comunicador.

Pero, sabiendo más en profundidad sobre este acto, Caamaño siguió dando a conocer algunos episodios que claramente responsabilizan al futbolista. "Desde septiembre hasta la fecha, la fecha que terminó la participación de la U y desde que Brun estuvo disponible, faltó a cuatro entrenamientos sin avisar, cuatro en total".

Brun jugó 16 partidos en total por la U y anotó un gol (Agencia Uno)

Para agregar más pimienta a la comida, el comentarista de la 92.1 entregó más datos. "En tres o cuatro más llegó atrasado y en algunos de ellos en malas condiciones. Todo esto no salió a la luz pública porque ya eran tantos los problemas en la U que evidentemente era sumar uno más y como era de un jugador reserva que no estaba siendo considerado, pasó piola".

Pero no todo terminó ahí y para cerrar dio cuenta de otro particular episodio y que iba de la mano de los últimos partidos, jusrto cuando los dos centrales titulares se lesionaron.

"Tenía permiso sin goce de sueldo para viajar a Uruguay, se le dieron varios permisos como él no jugaba, se le permitió ir los fines de semana. Se lesionó Nery Domínguez y Luis Casanova y como él jugaba de central pudo jugar y no haber arriesgado a Ignacio Tapia ni a Bastián Tapia, pero él puso la condición que 'si no soy titular, prefiero seguir viajando a Uruguay'. No había jugado todo el año, mostró un nivel paupérrimo y tuvo las patitas para pedir camiseta de titular", concluyó Caamaño.