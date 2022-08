El comentarista deportivo Dante Poli no tiene piedad con los jugadores de Universidad de Chile que nuevamente están llevando al equipo a estar cerca de los puestos de descenso en el Campeonato Nacional y que deben empezar a asumir su rol de equipo chico.

Universidad de Chile nuevamente está complicado con la parte baja en la tabla de posiciones del Campeonato Nacional. Una instancia en la cual son solo tres los puntos que lo separan de los puestos de descenso directo en el fútbol chileno.

Instancia en la cual el exfutbolista y actual comentarista deportivo, Dante Poli, liquidó a los futbolistas de Universidad de Chile en medio del programa de ESPN F90 en la cual dio a conocer que son jugadores que deben empezar a asumir un rol de equipo chico.

“Este equipo de la U con los jugadores que tiene ya tiene que absorber este rol de equipo chico, de equipo que no es grande. ¿Por qué lo digo? Un técnico que no conoce tanto el medio, más allá de lo que podamos analizarlo desde sus condiciones, actitudes y virtudes. ¿Qué jugador de la U es de equipo grande? Y no quiero ser irrespetuoso con esto, pero para analizarlo desde la proyección que queda”.

Además, en esta misma línea contempló que “Como diciendo ‘Estos jugadores de equipo grande se están viendo sobrepasados por la frustración y las diferencias que le están marcos los otros equipos cuando están acostumbrado a otra cosa’. ¿Quién está acostumbrado a otra cosa? ¿Navarrete? ¿Morales? Domínguez está acostumbrado, pero recién está llegando”.

Universidad de Chile quiere lavar sus heridas después del Superclásico. (Foto: Mircko Penha)

No fue todo, debido a que también señaló que “Por eso te digo, con mayor razón. Diego déjame terminar y te la entrego. No es la responsabilidad la que les estoy enrostrando. Campos es un chico, Navarrete, Morales, Morales, Bastián Tapia son chicos. ¿Ignacio Tapia es de equipo grande o está permanentemente conviviendo con salir campeón? Nunca. ¿Poblete está acostumbrado a salir campeón y convivir con el éxito en el fútbol chileno? Nunca. ¿Ronnie Fernández estaba acostumbrado? Nunca, nunca jugó en un equipo grande. ¿Palacios? Viene de Unión Española”.

No obstante, siguió profundizando en su idea. “Excelentes jugadores, tienen condiciones y lo hemos discutidos un montón de veces, todo lo que quieras. Todo el equipo de la U es un equipo que está acostumbrado en su carrera en líneas generales a nunca convivir con ser éxito y con ser campeón. Hoy día con ese plantel tendría que aspirar a ser un equipo grande, que se desarrolle como equipo grande y que juegue como equipo grande”.

Finalmente, contempló que “Es lo más lejos que existe de eso desde el argumento de lo teórico. Por lo tanto, nosotros dejemos de obsérvalo a los de la U en estos últimos años, pero sobre todo este equipo y que lo hablamos a principio de año, a que creamos que, porque están en la U, desde la historia, ellos tienen que comportarse como jugadores de equipo grande. Están lejos de serlo. No es culpa de ellos. Es su realidad, es su contexto y su historia”.