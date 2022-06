La Universidad de Chile en esta jornada dio inicio a una nueva era en el club, esto debido a que los Azules presentaron pasado el mediodía al nuevo estratega del conjunto Laico, el uruguayo Diego López, quien será el encargado desde hoy en comandar un nuevo proceso en la U.

El director técnico charrúa señaló dentro de la conferencia de prensa que uno de los grandes motivos que lo hizo decantarse para llegar a la U, fue el gran potencial que vio en los juveniles del club, al cual le seduce en demasía poder encaminar un buen proceso junto a ellos.

“Hablar un poco de nombres no me gustaría, pero pongo el ejemplo que vi en la sub20, parte de la sub17 y no sólo los que están en el primer equipo. Se trabaja bien en el club en ese sentido y por eso estoy feliz de poder hacer parte de ese proyecto con los jóvenes, es algo que me gusta mucho”, inició expresando López.

Siguiendo con la línea de sus dichos, el nuevo entrenador del Romántico Viajero señaló que los juveniles deben ser potenciados y que su meta no debe ser solamente llegar al primer equipo, sino que aspiren a más y sigan perfeccionándose por su bien futbolístico y el del club.

La patrulla juvenil de la U tendrá protagonismo con López | Foto: U. de Chile

“Creemos que los podemos potenciar aún más, pero los jóvenes deben ser conscientes de que no es sólo llegar al primer equipo, sino, trabajar duro. Tenemos la idea de que el joven no se tiene que ir después del entrenamiento, debe seguir trabajando y mejorando”, expresó el charrúa.

Finalmente, López se refirió a un plan de trabajo que realizó con los jóvenes en Peñarol, el cual le dio muy buenos resultados en dicha estadía por el club uruguayo y que replicará sin ninguna duda en la Universidad de Chile.

“Esa es la idea que tengo del trabajo que hicimos en Peñarol, pusimos entrenamientos después de que terminaba y trabajábamos con los jóvenes todos los días, nos gustaba, pero lo que más me gustaba era que los grandes también se quedaban, los acompañaban en el proceso. Es el motivo que elegimos para venir a la U”, cerró.