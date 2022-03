El histórico ex delantero de los azules se refirió al momento por el que atraviesa Universidad de Chile, en donde asegura que el hincha quiere que la U vuelva a sus raíces no solo ganando, sino que jugando bien como históricamente lo ha hecho el conjunto azul.

Diego Rivarola clama para que Universidad de Chile vuelva a sus raíces: "El hincha no solo quiere ganar, sino que juegue como históricamente lo hace la U"

Universidad de Chile pasa por un momento oscuro en el Campeonato Nacional 2022 después de haber caído por goleada ante Colo Colo en el Estadio Monumental en la edición 191 del Superclásico del fútbol chileno.

El equipo de Santiago Escobar no se encuentra en la cancha y no se han visto muchas mejoras respecto al equipo que la temporada pasada estuvo a cinco minutos de jugar en la Primera B este año. Las dos victorias consecutivas en el arranque -probablemente sin merecerlo- no fueron más que un espejismo y hoy la U está en un mar de dudas.

Diego Rivarola, ídolo azul y ex delantero de Universidad de Chile, se refirió en ESPN al mal momento por el que atraviesan los azules y detectó qué es lo que el hincha quiere ver de aquí en adelante.

“Lo que pasa es que el problema que yo veo en la U no es de ahora, lamentablemente. Esto se arrastra los últimos años al que llega, ya llega con cierta mochila, con cierto peso y ese es el problema que hoy tiene la U”, aseguró.

Bajo esa misma línea, complementó diciendo que “El hincha quiere ganar y no solo ganar, sino que juegue como juega históricamente la U. La U no juega como históricamente jugó hace varios años”, remarcó.

“Ver a una U que le encante, que lo identifique, lo que siempre fue la U. Eso viene desde atrás y ahora lo tienen que asumir gente nueva que claro, le van a pedir inmediatamente, como el clásico que inmediatamente lo tienes que ganar”, cerró ‘Gokú’.

Ahora, los azules tienen una nueva oportunidad para reencantar a su público este domingo, cuando reciban a Unión Española en el Estadio Lucio Fariña de Quillota a las 18:00 PM por la sexta fecha del Campeonato Nacional 2022.