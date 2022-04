El duro análisis de Fernando Agustín Tapia al juego de la Universidad de Chile: "De verdad es un desastre, no tiene funcionamiento y tiene debilidad defensiva"

Una de las instituciones deportivas más grandes de nuestro país está pasando un momento complicado. La Universidad de Chile no levanta cabeza y solamente pudo rescatar un empate sin goles ante Palestino en el Estadio Santa Laura-SEK.

Las críticas no tardaron en llegar por parte de los hinchas Azules, quienes se abalanzaron en las diversas redes sociales a pedir la salida de Santiago Escobar al mando de la U, algo que no aconteció este fin de semana.

Fernando Agustín Tapia, periodista de Pauta de Juego, no perdonó y se fue con todo en contra del desempeño de los Azules ante los Árabes.

"La U está cuesta abajo en la rodada, esto se viene repetiendo no solo en este campeonato sino los últimos cuatro años", partió diciendo el comunicador.

Además, agregó que "no tiene respuesta institucional y en la cancha de verdad es un desastre, no tiene funcionamiento, imprecisiones, debidilidad defensiva, débil de carácter, un técnico que su mensaje no llega, una dirigencia inmovil e inútil"

"Los del día sábado fue penoso desde el punto de vista del funcionamiento. Palestino de inmediato tomó la batuta del partido, le anularon un gol y tuvo más oportunidades que la U. En la pretemporada, observamos ya la diferencia de mitad para arriba con la mitad para abajo, pero esto no ha tenido solución", concluyó.