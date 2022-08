El Estadio Nacional reabrirá sus puertas para el Clásico Universitario entre Universidad de Chile y Universidad Católica, duelo que promete muchas emociones y el cual se disputará el próximo sábado 27 de agosto.

Hay que destacar que esta reapertura será solamente para este cotejo, el plebiscito de salida, recitales programados y la Teletón, pero unos problemas con la rotura de un grifo en las afueras del recinto más los problemas de electricidad y servicios de internet, han encendido las alarmas en las autoridades gubernamentales y de la ANFP.

Y es que la Asociación de Funcionarios del Instituto Nacional de Deportes (ASOFIND) salió al paso acerca de los altercados que se están viviendo en el recinto ñuñoino.

“No es la primera vez que la empresa a cargo de las obras ha provocado un daño no solo en el funcionamiento, sino también en lo económico, ya que cada vez que hay que vaciar la copa, toda esa agua perdida debe ser pagados por el Instituto Nacional de Deportes”, afirmaron.

El duelo entre azules y cruzados puede definir todo en las aspiraciones de ambos elencos en el Campeonato Nacional | Foto: Agencia Uno

“Se desconoce hasta ahora si el Instituto ha cursado multas a la empresa por estos perjuicios, que de continuar ponen en peligro la realización de eventos programados en el recinto, como el Clásico Universitario de la próxima semana”, agregaron.

“Hasta hoy en la mañana, aún no se reparaban las filtraciones, ya que el material de los ductos (rocalit) no es fácil de encontrar ni instalar. De no ser así, se deberá recurrir a un plan de una mayor envergadura, lo que retrasaría aún más la posibilidad de que los funcionarios vuelvan a sus funciones”, cerraron desde la ASOFIND.