Héctor Hoffens toma drástica decisión: "No voy a ver más partidos de Universidad de Chile, hay manos negras y va a quedar la c...."

Universidad de Chile no lo está pasando nada bien en la cancha y fuera de ella. Recordemos que el equipo que dirige Diego López apenas tiene 22 puntos en el Campeonato Nacional y otra vez se metió en la pelea por no descender, algo que ya vivió en las últimas tres temporadas.

Pero el problema azul no sólo está en lo deportivo, la crisis institucional que vive Azul Azul tiene molesto a los hinchas que ya se manifestaron en una marcha y en redes sociales hacen lo propio pidiendo la salida de la concesionaria.

Un ídolo universitario, Héctor Hoffens, conversa con Bolavip y muy apenado confiesa que ha tomado una drástica decisión respecto al equipo de su vida.

"No te puedo mentir, ya no voy a ver más partidos, no lo vi ayer, y no lo veo más, estoy molesto, no quiero saber más, no te puedo decir algo que no he visto porque ya decidí no ver más a la U", asegura el Chico cuando se le pregunta por el empate azul ante Cobresal.

Héctor Hoffens no vio el partido ante Cobresal y afirma que no ve más a la U (Agencia Uno)

Hoffens aclara que su molestia y dolor no sólo está dado por lo que ocurre en la cancha, si no que apunta sus dardos a los que manejan el club. "Aquí hay manos negras y va a quedar la cagá y no sé dónde va a llegar la U, no sé cuando se va a tocar fondo y quién se va a hacer cargo de la U", afirmó.

Respecto a la posibilidad real de perder la categoría, el ex delantero no tiene mucha esperanza. "Está complicada la situación, es grave, y no sé quién puede salvar al club de esta situación, yo creo que una mano de Dios no más nos puede ayudar". cerró.