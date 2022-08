Universidad de Chile hoy por hoy no lo están pasando de lo mejor en el Campeonato Nacional 2022. El conjunto azul está en la décimacuarta ubicación y solo la separa un punto de la zona de descenso directo.

Por lo mismo, es que hay varios hinchas y ex referentes de la U que están preocupados por esta situación, ya que no quieren volver a vivir lo mismo que el pasado mes de diciembre donde solo estuvieron a minutos de perder la categoría.

Entre aquello ex jugadores, Johnny Herrera tocó dos factores importantes de la institución universitaria. Primero, apuntó a Diego López, quien aseguró que tuvo el tiempo suficiente para trabajar en su forma de juego tras su arribo.

"Aquí hay dos puntos súper claves. Uno es la responsabilidad de Diego López, que sí la tiene. Más allá que él no haya armado la totalidad del plantel, pero tuvo un refuerzo que no llegó a acuerdo y fue el arquero, pero trajo a los dos que quiso y de mucho valor", comenzó explicando Herrera en Todos Somos Técnicos.

"Él tuvo más de un mes para trabajar, incluso cuando llega a Chile una semana antes y manda de vacaciones una semana antes que empezara la pretemporada. Por tanto, tuvo mucho tiempo para trabajar, lo que normalmente tiene cualquier plantel para iniciar un proceso, por lo que podría haber mostrado una forma de juego hace mucho rato. Cosa que no ha hecho", agregó.

Y siguió emplazando al técnico. "La forma, la chapa que tiene de jugar al pelotazo. hueó... Malleco en Ángol juega al pelotazo en el barrio, de punta para arriba y a la segunda pelota. Esa no es una forma de juego, para mí por lo menos. En un partido se te puede dar como emergencia, pero no todos", justificó el ex meta.

La U marcha a un punto de la zona de descenso | Foto: Agencia UNO

Por último, también tuvo palabras para los directores del club y fue enfático en señalar que si no salen a explicar ciertos temas, Universidad de Chile descenderá.

"Segundo: Los directores de la U si no reconocen la cagad... que tienen, si no unen fuerzas, el equipo va a descender. Si no salen a dar la cara, por qué no llegó Isla, por qué formaron este plantel, por qué trajeron a Roggiero y a Escobar. Si no salen a responder todas esas dudas que existen en el medio y a dar la cara los que realmente son los dueños, que se sabe quiénes son, van de mal en peor", cerró.