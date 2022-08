Una semana especial es la que se vive en el fútbol chileno y esto gracias a la nueva edición del Clásico Universitario que darán vida la Universidad de Chile y Universidad Católica el sábado 27 de agosto a partir de las 15:00 horas en lo que será la reaparición del Estadio Nacional.

Como típica semana de Clásico, uno de los jugadores que sin duda se roba y se robará las miradas de este partido será el Bicampéon de América y hoy defensor de los Cruzados, Mauricio Isla, quien disputará su primer Clásico en su debut en el fútbol nacional y nada más que ante el club de sus amores, como él lo ha mencionado en tantas oportunidades.

Dentro de su estancia en el fútbol brasileño, el ‘Huaso’ coqueteó en un montón de oportunidades con su llegada al conjunto Laico, en donde todos pensaban que, si el jugador nacional sellaba su regreso al fútbol chileno, lo haría en la Universidad de Chile, algo que inesperadamente para muchos, no pasó.

El lateral de La Roja no pudo cumplir su deseo de llegar a la U y esto debido a la negociación exprés que existió entre el jugador y la Universidad Católica, las que hicieron que su amor por los Azules quedará de lado de una manera bastante abrupta y teniendo un desenlace que no muchos conocían.

Todo esto se profundizó en esta jornada, en donde La Tercera mediante un artículo señaló que a finales de abril, días antes que la Universidad Católica se midiera ante Flamengo por la Copa Libertadores 2022, el ‘Huaso’ dentro de su entorno ya habría decidido tomar la vuelta para el fútbol chileno tanto por desafío personal como por sus ganas de estar cerca de su hija.

Por aquello, según información del medio citado, en el mes de marzo, Isla habría entablado una conversación vía WhatsApp con un dirigente de alta envergadura dentro de Azul Azul para candidatear su llegada a la U, señalando que no existirían trabas con el Flamengo ante una eventual partida, ya que en el ‘Mengao’ buscaba su salida por motivos salariales.

Cuando se pensaba definitivamente que los caminos entre Mauricio Isla y la Universidad de Chile se unirían, algo impensado ocurrió, ya que, en abril, la UC se metió en el camino de la U, por aquello, la U metió el pie en el acelerador y cuando el defensor de La Roja estuvo en Chile para el encuentro entre Flamengo y los Cruzados, le presentó su primera oferta la cual bordeaba los US$25 mil dólares mensuales, según explican en La Tercera.

Junto a dicha oferta, en la U pidieron al Seleccionado Nacional agendar una reunión en Santiago, algo que no sucedería, ya que, en ese entonces, el jugador del Flamengo, se excusó de no asistir a dicha junta para no romper los protocolos sanitarios de su club y, además, dejó en claro de que la oferta de la U no le satisfacía para poder retornar al fútbol nacional, señalarían en el diario citado.

Toda esta situación tendría un inesperado vuelco, ya que, tras la negativa de juntarse con los Azules, en su presentación como jugador de la UC, Isla reveló que tuvo una reunión con los dirigentes Cruzados y que, en ese entonces, dieron un gran avance para poder sellar su llegada al conjunto precordillerano semanas después.

Ante este escenario, en el cual el lateral de La Roja perdía lentamente el interés de concretar su sueño de jugar por la U, sus negociaciones fueron manejadas en conjunto con su representante, Arturo Jiménez, de AIM, quienes dos semanas antes de estampar su firma con la UC, desde Azul Azul se volvieron a acercar consultando de manera concreta cuales eran las expectativas económicas del jugador y en donde también le consultaron si el interés del conjunto de la Franja era real o no.

En los huéspedes Azules recibieron un baldazo de agua fría y según detalla La Tercera, la respuesta los dejó patas para arriba, ya que su Clásico rival habría ofrecido US$ 40 mil dólares netos, más bonos por objetivos logrados, junto a un contrato de dos años y medio, algo que dejó por el piso a la directiva de la U, quien terminó de tirar la esponja por la situación de Isla.

Dentro de su estancia en la UC, el Bicampéon de América ha señalado de que en la Universidad de Chile nunca se la acercó nadie de manera concreta, explicando de que se ofreció para jugar en la U y dejando en claro de que el tema del dinero nunca ha sido e iba a ser una traba ante una hipotética negociación.

Ante estos dimes y diretes de esta extensa historia entre la U y Mauricio Isla, el jugador vive una semana especial, en donde le tocará afrontar su primer Clásico de manera oficial en su debut en el fútbol chileno y ante el club de sus amores, en el mítico Estadio Nacional.