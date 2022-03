El ex delantero de los azules se refirió al opaco partido que hizo Universidad de Chile ante Colo Colo, asegurando que no se juega a absolutamente nada e incluso se aventuró con el futuro de Santiago Escobar.

Universidad de Chile hizo el peor partido en lo que va del año frente a Colo Colo, Superclásico que terminó con una contundente victoria alba por 4-1 en el Estadio Monumental y que dejó al equipo dirigido por Santiago Escobar lleno de dudas para lo que viene por delante.

En la cancha, el conjunto azul no se encontró nunca y el partido quedó, prácticamente, definido en apenas 15 minutos. La U nunca reaccionó al golpe, se vio un equipo desconectado en todas sus líneas y, como si fuera poco, terminó con 9 hombres en cancha tras las expulsiones de Moya y Tapia.

Mauricio Pinilla, ex delantero de Universidad de Chile y hoy por hoy comentarista de programas deportivos, aseguró de entrada en Deportes en Agricultura, en respuesta a la encuesta del día, que “Hay que despedirlo” a Santiago Escobar.

“A qué juega la U. Si tú me dices que a ratos ha mostrado algo, pero no ha mostrado nada. El plantel fue conformado con el visto bueno de él, entonces él también es responsable y Roggiero ni hablar. Tiene que aparecer y decir ‘muchachos, me equivoqué, me quedó grande el ponchito, me lo voy a sacar’. Si se va Escobar, se tiene que ir Roggiero de la manito, juntitos los dos porque este equipo no juega a nada”, dijo enfáticamente Pinilla.

Bajo esa misma línea, el ex artillero complementó diciendo que “Sinceramente, el hincha de la U qué se puede esperar si uno de los equipos más grandes del país se refuerza con un central que perdió la categoría el año anterior. No digo que Nacho Tapia no pueda mejorar o tener un crecimiento, pero partamos del presupuesto que eso no puede pasar”.

Pinilla no cerró su argumento sin antes complementar diciendo que, con la inclusión de Ignacio Tapia, “Ahí ya partió todo mal”. Tras eso, Pinigol aseguró que “Escobar dice que tiene que asumir su responsabilidad, pero nosotros tenemos que criticar porque la U no juega a nada. No puedo hacer un análisis futbolístico de la U porque no sé realmente, he tratado de darle un dibujo a su formato y no lo encuentro”, remató.