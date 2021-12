Un verdadero terremoto se vive en Cobreloa luego de que Nicolás Maturana dejara de ser parte del plantel que jugará el 2022 en Primera B.

Y es que el problema se genera porque el volante firmó hace poco por dos temporadas, pero inesperadamente salió del club, y por eso existen dos versiones: la del jugador y la del gerente deportivo Óscar Wirth.

Maturana asegura que "siempre intentan dejar mal al jugador. Lo primero que se le planteó al club fue renovar un año más bajándome el sueldo. Nunca de mi parte quise salir del club".

La reacción de Cobreloa no se hizo esperar y Wirth en conversación con En La Línea Deportes afirmó que "hablamos días atrás y él nos dio a entender que no quería seguir en la institución. Producto de ello, conversamos con el técnico y buscamos la resolución futbolística para lo que él requiere. Después de pasado un tiempo prudente, él (Maturana) había hecho una reparación respecto a lo que dijo y no quería irse".

Agregando que "nosotros llegamos a esta institución para poder seriedad y eso estamos haciendo. Todo lo otro nos parece una chacota".

Y para terminar lanzó una quemante declaración. "Nosotros no vamos a perder el tiempo en buscarle una solución. Si él tiene otra institución donde quiera jugar, se le abrirán las puertas para que lo haga sin problema. No hay vuelta atrás", disparó el ex arquero.

En tanto Maturana siguió con su defensa asegurando que "incluso le dije al presidente (Fernando Ramírez) que quería retirarme en el club, por eso quería un año más, en la única reunión que tuvimos. Jamás se dijo que quería irme del club, por algo renové por dos años teniendo también otras opciones. Sólo espero que me lo digan en mi cara y no a otras personas. A mi no me llaman y no lo que dicen ellos".