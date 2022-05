El ex delantero se lanzó contra la Conmebol por no medir con la misma vara los hechos de violencia ocurridos en los partidos de Colo Colo y Universidad Católica, señalando como "ridículo" el castigar sólo una tribuna del estadio San Carlos de Apoquindo.

Pato Yáñez tilda de "ridícula" la disparidad en las sanciones para Colo Colo y la UC: "Hubo gestos racistas y no pasó nada"

Colo Colo y Universidad Católica conocieron sus castigos por parte de la Conmebol luego de distintos incidentes ocurridos en sus partidos como local por Copa Libertadores ante River Plate y Flamengo respectivamente.

La peor parte se la llevaron los albos, sancionados por los reventones en sus accesos y los intentos de agresión a los hinchas visitantes, por lo que no podrán recibir público ante Fortaleza en el estadio Monumental. Por su parte, los cruzados deberán cerrar la tribuna Ignacio Prieto para su compromiso con Talleres tras los gestos racistas y el lanzamiento de bengalas a la barra de Flamengo.

Esta disparidad en los castigos fue duramente criticado por Patricio Yáñez, quien en el programa Deportes en Agricultura apuntó a la gravedad de lo ocurrido en San Carlos de Apoquindo. “A Católica le quitaron sólo una tribuna cuando hubo gestos racistas que en Europa son severamente castigados y acá no pasó nada”, comenzó.

“A Colo Colo lo castigan sin público y a Católica sólo en una tribuna, lo encuentro ridículo, porque si hay un gesto que se castiga en el mundo, son los gestos racistas, esos cánticos son sancionados de manera importante”, complementó el Pato.

La tribuna Ignacio Prieto fue sancionada para el último partido de Copa Libertadores. / FOTO: Agencia Uno

Hizo hincapié en que el comportamiento de los hinchas cruzados pudo tener peores consecuencias y fustigó contra la Conmebol. “¿Qué pasa si esa bengala dejaba sin vista al niño o le rompe la cara? El hecho es el mismo, gracias a Dios no tuvo mayores consecuencias, pero ahí estaría la Conmebol diciendo que lo sancionan por tres años y en ese estadio no se juega más. Afortunadamente no hubo acierto con la bengala, porque lo podían matar”. señaló.

En esa misma línea, sostiene que el Cacique fue bien sancionado, pero que debieron medir con la misma vara a Universidad Católica. “Lo de Colo Colo es aparte, el castigo es merecido, las imágenes fueron dantescas y está bien la sanción. Ir al Monumental hoy es una pésima experiencia, lo que yo digo es que los hechos los midan con la misma consecuencia, porque lo que pasó con Católica es tremendamente grave, pensé que iba a ser peor la sanción. Sacar al público de una sola tribuna no es castigo”, completó.

Desde Blanco y Negro avisaron que apelarán a la sanción que les prohíbe recibir a sus hinchas para el que será su partido más importante del semestre ante Fortaleza, ya que allí los albos se jugarán la clasificación a octavos de final de la Copa Libertadores.