Raúl Toro barre el piso con Marcelo Morales de la Universidad de Chile: "Está jugando pésimo, no sabe cerrarse ni marcar"

La Universidad de Chile no pudo seguir por la senda de los triunfos con Sebastián Miranda al mando y cayó por 2-1 ante Everton de Viña del Mar en el Estadio Sausalito, partido válido por la decimotercera fecha del Campeonato Nacional.

Los Azules no mostraron la solidez defensiva que tuvieron ante Deportes La Serena y mostró algunas falencias por el lado de Marcelo Morales, defensor que durante las últimas fechas ha sido duramente criticado por los hinchas del Romántico Viajero.

Raúl Toro, ex futbolista chileno, atendió el llamado de Bolavip Chile y tuvo palabras para la zona defensiva de la Universidad de Chile y se fue en picada con un jugador.

"Estos cuatros que están atrás en mi equipo no juega ninguno", aseguró el ex entrenador de Audax Italiano y Cobreloa, entre otros.

Si bien Toro valoró los desbordes de Morales, le dio duro por la forma de defenser | Foto: Agencia Uno

"Yo creo que lo fundamental es que la U ocupe la ventana para traer jugadores, urgente dos defensores", agregó Toro.

"Morales está jugando pésimo, todos los goles que le hacen a la U vienen por ese sector, no sabe cerrarse, no sabe marcar y uno lo primero que debe enseñarle a los chicos es eso, y no importa que se descuelgue arriba porque el defensor debe tener compromiso defensivo y eso se traduce en que nunca te metan un gol por ese lado", cerró el mejor técnico del 2007 según El Gráfico.

Recordar que Pancho Eguiluz, periodista de Todos es Cancha, también había salido a criticar el desempeño de Morales ante Los Ruleteros, algo que se está haciendo una costumbre fecha a fecha.