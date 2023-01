El ex arquero de la Selección Chilena, Roberto Cóndor Rojas, se encuentra radicado en Brasil, donde se ha aislado de los quehaceres comunes por cuidar su salud de un posible contagio de COVID-19. Lo que ha hecho que lleve tres años encerrado en su vivienda junto a su esposa.

Rojas, habló con Las Ultimas Noticias, donde detalló lo que ha sido sus días alejado de su familia y desde que inició la pandemia prefirió quedarse en su casa para no arriesgar el bienestar de los suyos. "Las únicas veces que he salido fueron para ir a una consulta y las cinco veces que me vacuné", expresó.

"Ni mis hijos ni mis nietos pueden venir a la casa, no los veo desde que apareció la pandemia y dieron la alarma de que había que protegerse. Antes tampoco salía mucho, por eso no tuve problemas de quedarse en casa, porque me gusta", detalló el ex guardameta.

Una situación difícil es la que se le suma al Cóndor, pronto nacerá su tercer nieto y no ha podido estar cerca de su hija en este proceso. "Mi hija está embarazada y no puedo darle un abrazo, es complicado. Aunque siempre los veo cuando hablamos por WhatsApp, no es lo mismo. Pero bueno, es lo que tenemos ahora" comentó.

Roberto Cóndor Rojas

Al ser consultado sobre qué tan complejo ha sido la aislación y si extraña asistir a lugares públicos, el ex jugador dijo: "claro que uno tiene ganas de ir al shopping, al estadio, a juntarse con los amigos, con la familia, viajar a Chile para ver a mis hermanos, pero lamentablemente no puedo no más, qué le voy a hacer".

Roberto Cóndor Rojas, en agosto cumplirá los 66 años, ha sufrido fallas hepáticas y un trasplante en 2015, lo que ha hecho que tome estás difíciles medidas y que hasta él asume que no quiere volver correr ningún riesgo: "Luché tanto por vivir, tanto por mejorar mi salud y no lo puedes echar a perder en un minuto", cerró.