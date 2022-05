La Universidad de Chile vivió una semana compleja tras la salida de Santiago Escobar y afrontará el compromiso ante Deportes La Serena con Sebastián Miranda como entrenador interino. El nuevo DT ya tomó varias decisiones y una de ellas fue muy llamativa.

Se trata de Nahuel Luján, quien podría volver a las citaciones del Romántico Viajero. Con el colombiano en la banca, fue habitual que el ex Belgrano de Córdoba ni siquiera apareciera entre los citados, algo que no dejaba de llamar la atención a los hinchas azules, pero desde ahora, todo eso podría comenzar a cambiar.

Miranda confirmó en conferencia de prensa que tendrá en consideración al argentino Nahuel trasandino Nahuel Luján para los compromisos en que él estará a cargo del primer equipo.

"Yo tengo a disposición a todos los jugadores, a mí el club no me dijo en ningún momento que había algún jugador afuera de la nómina. Yo tengo la oportunidad de elegir quienes van a jugar y quienes van a ser citados y dentro de esos está Nahuél Luján", afirmó el DT nacional.

Luján quiere volver a estar en las nóminas de la U | Foto: Agencia Uno

Agregando que "en el periodo que estuve de ayudante de Cristian Romero conocí a Nahuel y él participó en uno de esos partidos y yo no tengo ningún problema si el día de mañana lo quiero considerar. Ayer tuve una conversación con él y se lo hice saber".

"Si él se quiere ir después que yo me vaya o el club toma una decisión distinta, yo no me tengo porque involucrar. Él está trabajando para poder entrar los 18 citados y después en el once titular", cerró.