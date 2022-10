Universidad de Chile cayó por 3-2 ante Audax Italiano por la vigésima fecha del Campeonato Nacional, en lo que fue un polémico partido, el cual fue dirigido por Ángelo Hermosilla, quien estuvo en el ojo del huracán por parte de los jugadores y fanáticos Azules por los cobros que emitió en el duelo disputado en el Estadio Santa Laura.

Ante esto, el ex futbolista y dirigente del ‘Romántico Viajero’, Rodrigo Goldberg comentó en Radio Cooperativa lo que ha sido los constantes reclamos por parte de la Universidad de Chile ante los árbitros, en donde partió confesando una de las tratativas que realizó el hoy comentarista en su estancia como director, la cual tenía como protagonista al mismo Hermosilla.

“Creo que el tema arbitral es un temón, personalmente presenté un reclamo por el caso de Hermosilla cuando nos anula un gol de Mario Sandoval en La Serena. Y entiendo que es la forma que uno tiene que actuar de manera reglamentaria", partió señalando Goldberg.

Pero a pesar de aquello, el hoy panelista de Cooperativa señaló "me preocupa es que hoy estemos viendo una suerte de histeria colectiva de persecuciones y no se está viendo el meollo del asunto. ¿La U esta donde está por los árbitros? Yo creo que no. ¿Se equivocó Hermosilla? Creo que sí. Pero ayer me pasó en un minuto, y quiero recordar lo dicho por Igor Ochoa, que Ronnie (Fernández) tenía que ser más jugador y menos abogado".

Rodrigo Goldberg dejó un mensaje en la U | Foto: Agencia Uno

Dentro de lo anterior, el ‘Polaco’ explicó que la U en el momento que más tuvo que mantener la calma, que fue cuando iba ganando por 2-1, fue en la situación que más se alteró y al final eso comenzó a mostrar el gran nerviosismo del equipo y lo hizo enfrentarse constantemente con el juez de la brega.

"Llegó un minuto en que era reclamo, reclamo, reclamo, incluso ganando, cuando más tienes que mantener el ritmo de tu partido, no distraerte, empezaron las magnificaciones, el griterío, que cóbrame esta falta, que muestra amarilla. Y algunas de ellas, repetían la imagen y era vergonzoso. De repente los tocaban y se llevaban la mano como si los estuvieran operando, la magnificación era sorprendente. Uno dice 'eso que estás ganando'. En ese momento debes tener la fiesta en paz, pero se dedicaron a reclamar y al final terminas perdiendo un partido que habías dado vuelta, un partido súper complejo", apuntó en Cooperativa.

Haciendo énfasis en aquello, el ex director de los Azules fue claro en explicar de que esta parafernalia que existe dentro de la Universidad de Chile por los constantes enfrentamientos ante los árbitros está siendo perjudicial para lo que es el verdadero objetivo del equipo y que aquello no es el motivo del presente de la U.

"Mi amigo es más termocéfalo que nadie y me decía 'no podemos ser tan giles de estar ganando y nosotros torpedearnos'. Ahí dije que no estoy tan equivocado. Me llamó poderosamente la atención que los jugadores se salieron del partido, reclamaron y pidieron falta por todo. Después uno dice ¿influyó en el partido? Probablemente, pero pensar que los arbitrajes condicionan... La U no está así por los arbitrajes", explicó.

Finalmente, Goldberg fue claro declarando que en la U no pueden enfocar toda su ira y pensar que los árbitros están contra del equipo, ya que finalmente eso los terminará sacando de foco para lo que es su verdadera misión para este fin de temporada.

"Hay una especie de histeria, todos nos quieren perjudicar, somos un equipo grande y nos perdieron el respeto. Está bien, hay que hacerlo, es grave que un árbitro insulte a un jugador, eso no puede pasar. Pero pensar que todo es producto de esto, te pasaste un par de pueblos", cerró.