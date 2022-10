¡Lo damos vuelta! El gran karma de Universidad de Chile en la temporada y ahora que logra superarlo, no sirve de mucho.

Universidad de Chile ha tenido una dura temporada, de eso no hay duda. Pero si algo caracterizaba a este equipo era pelear en la adversidad, algo un tanto más extraviado este año y algo que era característico del club, ya no lo es y ahora que lo logra, no sirve de mucho.