Conductor de RedGol en La Clave, Rodrigo Herrera, expresó su molestia por la posible llegada de Leandro Benegas a Colo Colo donde aseguró no entender el por qué del fichaje y cuestionó que no hayan canteranos que tomen el lugar.

Colo Colo se desayunó esta mañana de día miércoles con la noticia de que Leandro Benegas estaría prácticamente listo en el Cacique y, de esa manera, se transformaría en el cuarto refuerzo de cara a la temporada 2023.

El jugador, quien todavía pertenece a Independiente de Avellaneda, habría destrabado su situación con el Rojo para poder ser uno de los refuerzos que Gustavo Quinteros dejó en carpeta antes de irse de vacaciones.

En Chile, Curicó Unido fue el último club de Benegas. | Foto: Agencia UNO

Pese a que no llegaría en condición de estelar, ya que se piensa más en un relevo para Juan Martín Lucero, la inminente llegada del ex jugador de Universidad de Chile no causó ninguna gracia en Rodrigo Herrera, reconocido periodista y conductor de RedGol en La Clave.

A través de sus Redes Sociales y respondiendo un tuit que daba a Benegas como seguro, el comunicador expresó: “¿Qué le ven a Benegas?, ¿Basta con el espíritu de lucha?, ¿No hay nadie que ofrezca lo mismo en la cantera? No es buena noticia para mí”, dijo.

¿Llegará Leandro Benegas a Colo Colo? Lo concreto es que se habla que lo hará por dos temporadas, aplacando un poco la molestia de Gustavo Quinteros por la masiva fuga de jugadores que sufrió en el fin de esta temporada que merma lo que podría ser el rendimiento en un exigente 2023.