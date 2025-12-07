La agitada temporada 2025 de Universidad de Chile no solo dejó emociones en la cancha, sino también un tenso clima dirigencial en Azul Azul tras la comentada sanción impuesta por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) al presidente Michael Clark.

A raíz de esto, el mandamás azul ha recibido fuertes cuestionamientos de parte de distintos integrantes de la directiva universitaria, entre ellos Daniel Shapira, Andrés Weintraub, Héctor Humeres y Juan Pablo Pavez.

A nivel deportivo, el Romántico Viajero terminó en la cuarta posición del torneo, quedando fuera de la lucha por el Chile 2 y clasificando finalmente a la Copa Sudamericana 2026, un cierre que refuerza el ruido institucional y vuelve a instalar el foco sobre el liderazgo del máximo responsable del club.

El presidente de Azul Azul sigue en el ojo de la polémica | FOTO: Jonnathan Oyarzun/Photosport

Michael Clark vuelve a romper el silencio de su partida de la U

A la salida del Estadio Tierra de Campeones y en conversación con los medios, el Ingeniero Comercial confirmó que en la última reunión del directorio hubo voces que pidieron directamente su salida: “Para la reunión, que ya salió en varias partes, ellos solicitaron la renuncia de quien les habla, y eso es un tema que yo tengo que ponderar”.

Aun así, aclaró que su continuidad depende exclusivamente de una sola convicción personal: “Lo he dicho: el día que piense que le hago mal a la U, voy a ser el primero que va a dar un paso al costado”.

Finalmente, pese a las tensiones, Clark defendió su gestión y aseguró sentirse satisfecho con lo realizado: “Estoy bastante orgulloso de lo que se ha hecho en la U. Desde que nosotros la tomamos, hasta el día de hoy, es un club distinto”.

En síntesis

La U cerró una temporada marcada por la tensión dirigencial y la presión interna sobre Michael Clark, quien reconoció que parte del directorio pidió su renuncia.