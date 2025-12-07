Colo Colo cerró su temporada 2025 con un duro golpe: la derrota por 2-1 ante Audax Italiano no solo significó el fin del campeonato, sino también la confirmación de que el Cacique quedó fuera de toda competencia internacional. Un escenario impensado para un equipo que hace un año peleaba en lo más alto del continente.

Mientras tanto, Blanco y Negro deberá definir el futuro del técnico Fernando Ortiz y evaluar decisiones de cara a la temporada 2026. El descontento de los hinchas del Popular es evidente: quieren un equipo competitivo y no están dispuestos a repetir un año como este.

Los cuestionamientos no se concentraron en un solo jugador, sino en toda la plantilla, acusada de no estar a la altura de un club que exige pelear por títulos año tras año.

Los hinchas piden una reestructuración en Colo Colo | FOTO: Felipe Zanca/Photosport

Los simpatizantes de Colo Colo estallan tras la derrota

A las afueras del Estadio Monumental, la decepción del hincha no tardó en expresarse. Minutos después del pitazo final, Bolavip Chile conversó con algunos simpatizantes albos, quienes exigieron cambios drásticos en el plantel.

“Que se vayan todos los jugadores”, “Puros juveniles el otro año”, “Ganan sueldos millonarios y juegan como las hue…”, “Hay que cambiar el plantel completo”, fueron las frases que más se repitieron a las afueras de la Ruca.

La presión sobre jugadores, cuerpo técnico y dirigencia se intensifica y el 2026 deberá ser un año de cambios y resultados, o el descontento de el Monumental seguirá creciendo.

El video de los hinchas de Colo Colo enojados: