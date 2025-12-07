Ñublense recibe en el Estadio Bicentenario Municipal Nelson Oyarzún a Cobresal en la última fecha de la Liga de Primera 2025 en un partido donde solo los visitantes tienen objetivos continentales.

Los Diablos Rojos, que se encuentran en el puesto 11, buscarán cerrar la temporada con una buena actuación frente a su público en Chillán.

Por su parte, los dirigidos por Gustavo Huerta llegan con una misión clara: ganar para asegurarse el último cupo a la Copa Sudamericana 2026, aprovechando que actualmente se perfila como el equipo que ocuparía ese boleto continental.

Antes de este partido, la dirigencia de Ñublense confirmó la salida de ocho jugadores y del DT Ronald Fuentes | FOTO: Mauricio Ulloa/Photosport

El encuentro promete emociones hasta el final, con los hinchas locales buscando despedir la temporada con una victoria simbólica y los visitantes enfocados en cumplir su objetivo internacional.

Formación y minuto a minuto: