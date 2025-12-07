Colo Colo llegaba al Estadio Monumental con la misión de conseguir un cupo en la Copa Sudamericana 2026, pero dependía también del resultado de Cobresal ante Ñublense.

Desde el inicio, Audax Italiano se mostró más sólido y aprovechó los errores defensivos del Cacique. El cuadro albo recibió los goles de Eduardo Vargas y Leonardo Valencia, mientras que el conjunto Popular solo pudo descontar en el tramo final del encuentro con el gol de Vicente Pizarro, sin lograr revertir la situación.

Con esta derrota por 2 a 1, el elenco dirigido por Fernando Ortiz finaliza la temporada en la octava posición del torneo, quedando fuera de toda competencia internacional y dejando un amargo cierre de temporada para sus hinchas.

El duro mea culpa de Vicente Pizarro en Colo Colo

En este contexto, Vicente Pizarro, capitán de la escuadra de Macul, en la transmisión de TNT Sports decidió hacer un balance público sobre el difícil año que vivió el Cacique.

“Ahora se tomarán decisiones, no sabemos qué va a pasar, pero hay que asumir este momento como plantel y recargar fuerza para lo que venga. Estábamos acostumbrados el año pasado a un año bonito, donde salieron campeones, peleamos internacionalmente, competimos hasta el final”, comenzó diciendo el volante.

Luego, el jugador de 22 años se refirió al rendimiento de sus compañeros y lanzó un mensaje punzante sobre la autocrítica que debe existir dentro del club: “Este año no se nos dio, el fútbol tiene estas cosas. De repente nos preparamos para algo importante y no se nos dio. Hay que asumir el momento, ver qué se hizo mal, qué hay que mejorar. Fue el rendimiento de los jugadores; creo que todos tuvimos parte del año donde pudimos dar más, todos. Uno lo sabe como jugador cuando puede dar un poco más”.

El descuento de Vicente Pizarro no le sirvió de nada al Popular | FOTO: Jonnathan Oyarzun/Photosport

Pizarro finalizó su reflexión con una mirada hacia el futuro y la necesidad de aprender de los errores: “Fue un año difícil, pasó un momento en que este equipo no está acostumbrado, está acostumbrado a pelear cosas importantes. Entonces fue muy difícil afrontarlo, pero se saca lección de todo, hay que ver qué se puede mejorar. No queda nada más que asumir y pensar que Colo Colo tiene que pelear cosas importantes y no pasar un año como este”.

