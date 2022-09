La Universidad de Chile busca enfocarse en lo que será su importante duelo por el Campeonato Nacional ante Audax Italiano el próximo lunes, pero aún no puede dejar atrás de los sucedido en los últimos días con la situación que vivió su portero Martín Parra en el duelo ante Universidad Católica por Copa Chile, la cual instauró una polémica muy grande por la toma de decisión que ocurrió en la ANFP sobre la opción de reanudar el duelo del Clásico Universitario, a pesar de la agresión que vivió el golero de la U.

Ante esto, en esta jornada el estratega de la Universidad de Chile, Sebastián Miranda habló con los medios de comunicación en su respectiva conferencia de prensa previo a los duelos de la U y tuvo palabra para lo que fue la decisión que tomó la Federación del Fútbol Chileno, la cual consideró que se formó de una manera bastante poco correcta.

“Me parece que la reprogramación o decisión que tomó la federación, más que la decisión lo que enreda fue el cómo, las declaraciones de don Justo, el presidente de la ANFA, creo que eso hace generar dudas respecto a la decisión final y eso es lo que nos tiene complicados, preocupados, por cómo se están tomando las decisiones en cuanto a las formas, creo que el que hagan salir a personas de un directorio para tomar otra persona la decisión final, no me parece lo más justo y da para especulaciones, que es lo que menos debería pasar en esta situación. Nos sentimos perjudicados porque creemos que no fue trasparente”, partió señalando Miranda.

Dentro de aquello, el estratega fue consultado sobre la reprogramación del duelo, a la cual el DT señaló que los Azules si están dispuestos a jugar, pero con una gran condición, la cual trata de poder contar con Martín Parra para dicho partido.

“La reprogramación desde un comienzo nosotros dijimos que no queríamos jugar, porque nos parecía injusto. Luego de todo lo que ha pasado, si nosotros queremos jugar el partido, no tenemos problemas, pero si con las condiciones que estábamos, con Martín en cancha. Martín es víctima de todo esto, eso no se nos puede olvidar y entonces que Martín no esté en la cancha, me parece que es más perjudicarían para nosotros. Las condiciones tienen que ser las mismas, Martín merece estar en cancha. Fue el más perjudicado, lo mínimo que podemos exigir es jugar con Martín ya recuperado”, explicó.

Dentro de lo que han sido estas horas ajetreadas para el club, el ‘Seba’ señala que todo lo que se ha afrontado como equipo debe tomarse como una fuerza para el plantel para lo que es esta recta importante que queda de temporada.

“Desde ese lugar, todo lo que ha pasado a nosotros nos da fuerza, nos vamos a enfocar y le queremos dedicar a Martín, hoy todos somos Martín. Lo que a él le pasó pudo ser peor y gracias a dios no fue más y eso nos tiene que dar fuerzas. Todo lo que ha pasado, todo lo que ha rodeado este partido, que el más perjudicados sin duda ha sido Universidad de Chile, nos tiene que dar fuerza para todo lo que resta del Campeonato”, apuntó.

Finalmente, Miranda encendió el ventilador con todo y tuvo palabras para lo que fue la determinación que tomó el Tribunal de castigar a la Universidad de Chile en las últimas horas, en donde el DT señaló que era algo que podía suceder, pero dejó la grande señalando que a el club se le ha ido perdiendo el respeto en este último tiempo.

“El que a nosotros ayer no nos hayan dejado innovar con lo que se presentó, claramente que era una situación después de todo lo que pasó, era de esperar. Si de alguna manera se le ha ido perdiendo el respeto a la U, eso es lo más preocupante. Tengo mucho tiempo en el fútbol y creo que hoy se le ha perdido el respeto a la U. Se toman decisiones o no se tiene el respeto por un club tan grande como la Universidad de Chile”.

“Han pasado muchas situaciones que dan para cuestionar muchas cosas, se han presentado reclamos o cosas que están dentro de los equipos y resulta que no se ha tomado nada en cuenta. Han pasado situaciones que sí creo que no se ha respetado al club, no sé si perjudicado, pero si yo creo que se le ha perdido el respeto a un club tan grande como la Universidad de Chile”, cerró.