Hace seis meses se vivió una verdadera polémica adentro de Universidad de Chile porque se despidió a un histórico como Marcelo Jara, tras casi 11 años en la institución, todo para poner a cargo a Sebastián Miranda, el ex miembro del cuerpo técnico de la Sub 20 de la Roja, al que asesoró en su momento Fernando Felicevich.

Ahora, el ex entrenador de la Sub-17 pasó a ser el DT interino del Romántico Viajero, tras la caótica salida de Santiago Escobar por su mal desempeño en el presente Campeonato Nacional, donde la U se ubica en los últimos lugares de la tabla de posiciones

Miranda atendió a los diferentes medios de comunicación y una de las preguntas que llamó la atención fue sobre su actual relación laboral con Felicevich, el representante chileno más importante de jugadores y de algunos entrenadores nacionales.

"Yo nunca he aclarado este tema porque la verdad no me merecía mi aclaratoria porque yo no tengo ningún vinculo con Fernando Felicevich. Entiendo que porque el nombre este rondando alrededor de este club, se me vincule a mí con la llegada del club", partió diciendo el ex lateral derecho.

Este sábado, Miranda tendrá su debut en la banca de la U | Foto: Prensa Universidad de Chile

"Yo no voy a desconocer que en mi último periodo de futbolista, él me ayudó, me asesoró desde el momento que yo me retire hasta que volví a trabajar con Nicolás Córdova. En el 2018 yo decidí tomar un camino distinto, Nicolás siguió otro camino y desde ese momento yo no tuve ninguna relación con Fernando", recalcó

"Me han dolido muchas cosas que se han dicho y creo que tengo los méritos necesarios para dirigir. Me he preparado bastante para esto, he tenido muy lindas experiencias y tuve la oportunidad de trabajar con Martín Lasarte en una Copa América. El que se haya cuestionado mi venida a la U por Fernando Felicevich me llama la atención y que bueno que lo puedo aclarar", sentenció Miranda.