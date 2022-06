Un verdadero remezón es el que está viviendo Universidad de Chile en temas dirigenciales. Y es que el equipo universitario está en búsqueda de fichajes para afrontar la segunda parte del Campeonato Nacional, pero en mitad de estas negociaciones una noticia sacudió el Centro Deportivo Azul.

Cristián Aubert dejará su cargo como Gerente General de Azul Azul tras llegar en el 2007 al club universitario. El ingeniero comercial había llegado a la presidencia de Azul Azul, puesto más alto del directorio de la sociedad, y luego pasó a utilizar el puesto que estaba ocupando en la actualidad.

Esta función la desempañará hasta finales de julio de este año, tal como ha sido informado al directorio y a la Comisión para el Mercado Financiero.

“Han sido más de 10 años de mi vida, en los que desde distintos cargos y posiciones, he dedicado mi tiempo y capacidades para desarrollar de la mejor forma a nuestro Club. Obviamente no es fácil esta decisión, por todo lo que he vivido en esta hermosa institución. Momentos de enorme alegría y también días difíciles, en donde el compromiso de verdad se pone a prueba", aseguró Aubert.

¿Sus razones? "Mi determinación es exclusivamente por razones personales, siempre pensando en lo mejor para mi familia y la U. Quiero agradecer, primero, la enorme labor y compromiso de quienes han trabajado conmigo en el Club y lo seguirán haciendo después de mi salida. También quiero agradecer a todas las administraciones que confiaron en mí y me permitieron ejercer una tarea hermosa como profesional e hincha incondicional de la U”, expresó el ex dirigente azul.

Todavía se desconoce lo que sucederá a futuro con Aubert | Foto: Agencia Uno

“Lo he dicho muchas veces y lo reitero con mayor fuerza ahora. Cristian Aubert es un profesional de primera línea, una de las personas que más sabe de la industria del fútbol en Chile. Indudablemente, su partida será difícil de compensar, por el conocimiento profundo que tiene de la institución y por el tremendo cariño que siente por nuestro Club. No queda más que respetar su decisión personal y desearle el mayor éxito a nivel personal, familiar y profesional. Las puertas de la U siempre estarán abiertas para Cristián”, detalló Michael Clark, presidente de la U.

Recordar que muchos de los fanáticos del Romántivo Viajero lo apuntan como el principal responsable de la debacle azul que comenzó hace cuatro años.