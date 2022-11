Ex futbolista profesional, Waldemar Méndez, analizó el presente que vive Universidad de Chile y apuntó con todo a la dirigencia de Azul Azul por tener al plantel de honor peleando el descenso por cuarto año consecutivo.

Waldemar Méndez le entra con la pierna fuerte a la dirigencia de Universidad de Chile: "La U no está para salvarse del descenso todos los años"

Universidad de Chile ha tenido un año más malo que bueno, en donde pese a estar en las semifinales de Copa Chile, llegará a la última fecha con una escasa y remota posibilidad de poder bajar a la Primera B en el Campeonato Nacional 2022.

La temporada ha estado marcada por los cambios de técnicos, los problemas dentro y fuera de la cancha y un equipo que pareciera ser muy difícil que se encuentre en el campo de juego y genere un fútbol que sea del paladar de los hinchas azules.

En ESPN F90 se armó el debate por el año que ha tenido Universidad de Chile y Waldemar Méndez alzó la voz, en donde indignado remató con que la U no tiene ni debería de estar peleando donde actualmente lo está haciendo.

La U viene de ser humillada ante Huachipato en el sur. | Foto: Agencia UNO

“Viendo las herramientas que tiene la Universidad de Chile, tenía suficiente para a lo mejor no estar tan abajo, pero estando abajo para salvar la categoría sí tiene herramientas”, avisó el ex portero del fútbol nacional.

Bajo esa misma línea, complementó diciendo que “De ahí a pelear el campeonato, donde debería estar normalmente la Universidad de Chile, no tenía. Ahí es donde uno le puede caer si ellos priorizaron terminar con números azules, pues bien, un nuevo año peleando el descenso y el próximo no se lo puede permitir”.

“En el anterior se salvaron en los últimos 5 minutos. Ahora, si bien entre comillas fue un poco mejor que el anterior que no necesitaban mucho, la Universidad de Chile no está para salvarse del descenso todos los años, no puede ser”, remató.