Waldemar Méndez asombrado con Seba Pérez tras jugar en La Roja: "Me ha sorprendido a un nivel que no esperaba"

Sebastián Pérez ha estado destacado en este último tiempo en la Universidad Católica. Fue una de las figuras del tetracampeonato en la segunda parte del año y eso le valió un llamado a La Roja por Martín Lasarte para la gira norteamericana.

En el duelo con México de este miércoles en Austin, Texas, el portero fue titular y demostró el por qué está dentro de los mejores guardametas del Campeonato Nacional. Intervino en varias jugadas claves que evitaron algún gol más de los aztecas en el empate 2-2.

Waldemar Méndez, ex portero y actual comentarista, entregó su opinión este jueves en Futuro Fútbol Club sobre el actual nivel que está demostrando el viñamarino.

"Esta convocatoria a la selección, bienvenida sea y merecida. Sinceramente vi bastante a Zanahoria y sobretodo en Iquique. Siempre fue un arquero atajador y se lo dije a él incluso, nunca pensé que pudiera tener la preparación mental hay que tener a veces para enfrentar el plano internacional los desafíos que tuvo con Católica, por ejemplo. Donde no desentonó, todo lo contrario y ni hablar en el plano local", comenzó diciendo.

"Cuando se va Dituro, era dificil reemplazar a Dituro. Era el mejor arquero del fútbol chileno en el úlitmo tiempo por lejos, con condiciones técnicas increíbles, ya sea para atajar o jugar por bajo y Zanahoria Pérez, pucha que lo ha hecho bien, sinceramente", agregó el ex portero.

Sin embargo, para el panelista declaró que el Zanahoria lo ha soprendido con el juego que ha realizado y que eso es muy bueno para el equipo universitario, como para el elenco dirigido por Machete.

"Me ha sorprendido a un nivel que sinceramente no esperaba, pero bienvenido sea para Católica y la Selección, porque está con confianza, es un jugador que le puedes tirar la pelota para atrás y tiene un muy buen criterio para salir jugando. Tiene cierta tranquilidad, prestancia y una personalidad realmente increíble", añadió.

Aunque también enfatizó que puede haber un detalle que puede "desfavorecer" al actual meta de los estudiantiles, pues se trata de la altura, cosa que hoy es considerada en otras ligas.

"Ni hablar de los reflejos y atajadas que tiene, sobretodo en los mano a mano, donde es muy rápido de piernas y achica muy bien. Tiene unas reacciones increíbles", comentó Méndez.

"Lástima, es lo que siempre me pasó la cuenta a mí, no me estoy comparando con él, pero me refiero que a veces la altura para el puesto suele entregarte mayores posibilidades de exportación o de llegar a otras ligas. Zanahoria para ser exportable le faltan cuatro o cinco centímetros más", cerró.