Es tendencia:
Bolavip Logo
AGENDA DEPORTIVA
Sumate al canal de WhatsApp!
Campeonato Nacional

Alineaciones de Audax Italiano y Huachipato por el Campeonato Nacional: formaciones probables

Audax Italiano y Huachipato se enfrentan este viernes 23 de octubre por el Campeonato Nacional. Las formaciones probables de los dos equipos.

Audax vs. Huachipato, Campeonato Nacional
Audax vs. Huachipato, Campeonato Nacional

Audax Italiano recibe a Huachipato este viernes 23 de octubre desde las 20:00 hora de Chile. El encuentro corresponde a la fecha 24 del Campeonato Nacional. Audax Italiano viene de ganarle 1-0 a O'Higgins. Huachipato viene de ganarle 2-0 a O'Higgins y acumula 2 triunfos en sus últimos 2 partidos.

Las alineaciones de Audax Italiano y Huachipato

Audax Italiano (4-4-2): Tomás Ahumada, Raimundo Rebolledo, Enzo Ferrario, Marcelo Ortiz, Felipe Salomoni, Franco Troyansky, Paolo Luis Guajardo, Marco Collao, Giovani Chiaverano Meroi, Diego Coelho, César Pinares. DT: Patricio Graff.

+ Seguinos en

Huachipato (4-1-3-2): Sebastin Mella, Cristián Toro, Nicolás Vargas, Rafael Caroca, Harold Antiñirre, Mario Briceño, Maicol León, Claudio Sepúlveda, Kevin Altez, Sergio Núñez, Maxi Rodríguez. DT: Jaime García.

La previa de Audax Italiano y Huachipato: todo lo que hay que saber

  • Día: viernes 23 de octubre
  • Hora: 20:00 (hora de Chile)
  • Historial: 59 cruces — Audax Italiano ganó 21, Huachipato ganó 23 y empataron 15
  • Último antecedente: 20/04/2026: Huachipato 3-2 Audax Italiano
  • Próximo partido de Audax Italiano: vs. Universidad Católica, miércoles 28 de octubre
  • Próximo partido de Huachipato: vs. Deportes La Serena, domingo 1 de noviembre
Bolavip Chile
Bolavip Chile
LEE TAMBIÉN
Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones