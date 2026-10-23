Alineaciones de Audax Italiano y Huachipato por el Campeonato Nacional: formaciones probables

Audax Italiano recibe a Huachipato este viernes 23 de octubre desde las 20:00 hora de Chile. El encuentro corresponde a la fecha 24 del Campeonato Nacional. Audax Italiano viene de ganarle 1-0 a O'Higgins. Huachipato viene de ganarle 2-0 a O'Higgins y acumula 2 triunfos en sus últimos 2 partidos.
Las alineaciones de Audax Italiano y Huachipato
Audax Italiano (4-4-2): Tomás Ahumada, Raimundo Rebolledo, Enzo Ferrario, Marcelo Ortiz, Felipe Salomoni, Franco Troyansky, Paolo Luis Guajardo, Marco Collao, Giovani Chiaverano Meroi, Diego Coelho, César Pinares. DT: Patricio Graff.
Huachipato (4-1-3-2): Sebastin Mella, Cristián Toro, Nicolás Vargas, Rafael Caroca, Harold Antiñirre, Mario Briceño, Maicol León, Claudio Sepúlveda, Kevin Altez, Sergio Núñez, Maxi Rodríguez. DT: Jaime García.
La previa de Audax Italiano y Huachipato: todo lo que hay que saber
- Día: viernes 23 de octubre
- Hora: 20:00 (hora de Chile)
- Historial: 59 cruces — Audax Italiano ganó 21, Huachipato ganó 23 y empataron 15
- Último antecedente: 20/04/2026: Huachipato 3-2 Audax Italiano
- Próximo partido de Audax Italiano: vs. Universidad Católica, miércoles 28 de octubre
- Próximo partido de Huachipato: vs. Deportes La Serena, domingo 1 de noviembre