Huachipato recibe a Deportes Concepción este domingo 22 de noviembre desde las 12:00 hora de Chile. El encuentro, correspondiente a la fecha 28 del Campeonato Nacional, se disputará en el Estadio CAP. Huachipato viene de caer 0-1 ante Unión La Calera y acumula 2 empates, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. Deportes Concepción viene de ganarle 2-0 a Everton y acumula 2 triunfos, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Huachipato y Deportes Concepción
Huachipato (3-4-1-2): Christian Bravo, Cristián Toro, Nicolás Vargas, Rafael Caroca, Mario Briceño, Maicol León, Kevin Altez, Claudio Sepúlveda, Harold Antiñirre, Sergio Núñez, Maxi Rodríguez. DT: Jaime García.
Deportes Concepción (4-3-3): Nicolás Fernando Araya Bruna, Mateo González, Fausto Grillo, Norman Rodríguez, Cristián Riquelme, Matías Cavalleri, Misael Dávila, Yonathan Rodríguez, Ariel Cáceres, Joaquín Larrivey, Ethan Espinoza. DT: Fernando Díaz.
La previa de Huachipato y Deportes Concepción: todo lo que hay que saber
- Día: domingo 22 de noviembre
- Hora: 12:00 (hora de Chile)
- Estadio: Estadio CAP
- Historial: 22 cruces — Huachipato ganó 11, Deportes Concepción ganó 7 y empataron 6
- Último antecedente: 02/07/2026: Huachipato 1-2 Deportes Concepción
- Próximo partido de Huachipato: vs. Universidad Católica, domingo 29 de noviembre
- Próximo partido de Deportes Concepción: vs. U de Chile, domingo 29 de noviembre